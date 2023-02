Apple Watch Ultra Deal sur Amazon offre des prix bas de tous les temps (économisez 69 $)

Le Apple Watch Ultra n’est sorti que l’automne dernier mais nous en avons déjà vu quelques-uns Offres Apple Watch Ultra vaut la peine de sauter dessus, même s’ils ne durent jamais longtemps. Mais en ce moment, vous avez la possibilité de marquer la smartwatch robuste pour son prix le plus bas à ce jour avec . C’est grâce à une baisse directe du prix à 749 $ et à un retrait supplémentaire de 19 $ à la caisse, le faisant chuter plus bas que jamais à 730 $. L’offre s’applique à plusieurs modèles équipés d’Alpine Loop, alors assurez-vous de cliquer sur les différents styles et tailles de bande disponibles sur Amazon.

Il existe plusieurs excellentes options de smartwatch dans la gamme actuelle d’Apple, mais l’Ultra est celle de CNET meilleure montre intelligente prendre. Il est livré avec un grand boîtier de 49 mm, une construction en titane robuste, un bouton d’action pour lancer rapidement des applications et des entraînements, et un GPS à double fréquence qui offre une précision de suivi améliorée. Les appels vocaux sont également améliorés avec cette montre, car des microphones supplémentaires sont inclus dans la construction. Et contrairement à d’autres modèles, cette Apple Watch inclut la connectivité LTE par défaut.

Quant à l’écran, ce n’est pas seulement une taille plus grande que vous remarquerez. L’écran est également plus lumineux. L’écran Retina OLED toujours allumé est deux fois plus lumineux que le Apple Watch Série 8. Il a également la meilleure autonomie de batterie de toutes les Apple Watch du marché.

Bien que cette montre soit conçue pour les athlètes, avec une tonne de capteurs et de fonctions de sécurité, de nombreuses améliorations font de cette montre un choix incontournable pour la personne moyenne également.

En savoir plus: Apple Watch Ultra vs Series 8 vs SE : toute la gamme comparée