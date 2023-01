Apple Watch Ultra à venir en 2024 avec un écran micro-LED de 2,1 pouces

L’Apple Watch Ultra possède le plus grand écran de toutes les Apple Watch à 1,92 pouces, mais un nouveau rapport de la société d’investissement de Hong Kong Haitong International Securities suggère que son successeur aura un panneau encore plus grand. L’analyste Jeff Pu affirme qu’Apple mettra à jour l’Apple Watch Ultra 2024 avec un écran micro-LED de 2,1 pouces. La nouvelle technologie d’affichage permettra une sortie de luminosité plus élevée que l’Apple Watch actuelle et son écran OLED.

En plus de l’Apple Watch Ultra mise à jour, Jeff Pu s’attend à ce qu’Apple annonce une nouvelle paire d’écouteurs sans fil à bas prix baptisés AirPods Lite (titre de production). Nous n’avons pas de détails sur les prix ou les fonctionnalités pour le moment, mais ceux-ci viendront sûrement à temps.

