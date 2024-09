Apple Watch Ultra 3 vs Ultra 2 : mettre à niveau ou attendre ?

Mise à jour 09/09 : cet article a été écrit avant le Événement Apple le 9 septembrequand un nouveau Coloris noir satiné pour l’Apple Watch Ultra 2 et un nouveau Apple Watch série 10 a été annoncé. Nous n’aurons malheureusement pas d’Apple Watch Ultra 3 cette année – mais nous mettrons à jour cet article périodiquement avec des nouvelles d’une Apple Watch Ultra 3 à l’avenir.

La série Apple Watch Ultra a eu une bonne part de la vedette ces dernières années. Lorsqu’elle est arrivée en 2022, elle représentait un énorme changement par rapport à l’Apple Watch standard et a été acclamée par les utilisateurs qui pouvaient a) se la permettre et b) s’accommoder de son écran plus grand et de son boîtier plus volumineux.

Deux ans plus tard, l’Apple Watch Ultra 3 sera-t-elle toujours aussi révélatrice que l’originale ? La réponse est simple : probablement pas, à en juger par la mise à jour itérative de l’Apple Watch Ultra 2.

L’Apple Watch Ultra 3 ne devrait pas bénéficier de nombreuses améliorations de conception par rapport à l’Ultra 2. Et même le plus grand bond en avant de ce modèle de deuxième génération a été la luminosité de l’écran, alors que nous étions plutôt satisfaits de l’intensité fulgurante de l’OLED de la Watch Ultra originale. Alors que l’événement Apple du 9 septembre prochain devrait accueillir une Ultra 3, la question que tout le monde se pose est la suivante : dois-je attendre et acheter l’Ultra 3, ou simplement acheter l’Ultra 2 maintenant ?

(Crédit image : Future)

L’Apple Watch Ultra 2 est sortie en septembre 2023. Comme d’habitude chez Apple, nous nous attendons à voir l’Ultra 3 cette année, lors de l’événement Apple du 9 septembre 2024.

Il n’y a pas eu de nouvelles ou de prédictions majeures sur le prix de l’Ultra 3, ce qui suggère que le prix devrait être le même qu’à l’heure actuelle. La Watch Ultra 2 démarre à 799 $/799 £/1399 $AU, et nous nous attendons à voir le même prix ou un prix similaire pour la troisième version.

Contrairement à la gamme Apple Watch standard, les prix sont ici aussi très simples. Il n’y a pas de taille à prendre en compte, pas de matériaux de boîtier plus chers ou moins chers. C’est du titane à 100 % et le prix reste le même, que vous choisissiez un Ocean Band, un Trail Loop ou un Alpine Loop comme bracelet de départ.

Cela pourrait-il changer avec l’Ultra 3 ? Peut-être, si nous obtenons de nouveaux bracelets de luxe.

Apple Watch Ultra 3 et Ultra 2 : conception

(Crédit image : Apple)

Ne vous attendez pas à ce que l’Apple Watch Ultra 3 soit manifestement différente de l’Ultra 2. Ceux qui sont contrariés par cette perspective devraient se replonger dans l’histoire de l’Apple Watch « normale », qui semble extrêmement similaire depuis le début de la série, à l’exception d’un cadre d’écran rétréci.

Un changement qu’Apple pourrait apporter, et que nous aimerions bien voir, est le choix de la couleur du boîtier. Mais nous ne pouvons pas honnêtement dire que ce serait nécessairement une bonne idée.

Le boîtier de l’Apple Watch Ultra est en alliage de titane avec une finition relativement brute, ce qui signifie qu’il n’y a pas de couche de couleur à gratter et à révéler le métal brillant en dessous. Si nous devions obtenir, par exemple, une Watch Ultra 3 gris sidéral, les dommages seraient probablement beaucoup plus visibles, plus évidents. Et vous ne voulez pas cela dans une montre conçue pour une utilisation en extérieur difficile (même si oui, nous savons que beaucoup de gens achètent une Watch Ultra simplement parce qu’ils veulent le matériel Apple le plus cher).

C’est peut-être pour cela que le rumeur sur la Watch Ultra 2 noire ne s’est jamais matérialisé.

Apple Watch Ultra 3 vs Ultra 2 : écran

(Crédit image : Future)

Selon les rumeurs, il semblerait que certains d’entre vous soient déçus par l’écran de l’Apple Watch Ultra 3. À un moment donné, nous nous attendions à ce qu’Apple sorte une Watch Ultra 3 avec un microLED, plutôt qu’un OLED projeté en 2024 ou 2025. Ce projet a maintenant été abandonné selon Mark Gurman, un informateur fiable d’Apple, car les coûts étaient tout simplement trop élevés.

On ne sait pas encore quel serait le véritable avantage, à moins que le microLED ne soit en mesure de générer des économies d’efficacité considérables. L’écran de l’Apple Watch Ultra 2 est déjà incroyablement lumineux, suffisamment net et super riche.

Nous pensons cependant que l’Apple Watch Ultra 3 pourrait bénéficier de quelques modifications sous le capot pour améliorer l’efficacité de l’affichage. Il se murmure qu’elle utilisera davantage la technologie des transistors à oxyde polycristallin à basse température. L’Électronique la nouvelle conception de l’écran utilise le LTPO dans les transistors de commande de l’écran plutôt que simplement dans les transistors de commutation, comme dans les modèles actuels. Ces transistors de commande contrôlent le courant alimentant l’écran.

Avec un peu de chance, cela devrait permettre d’augmenter l’efficacité énergétique. Nous souhaitons savoir dans quelle mesure cela se traduira dans le monde réel.

Fin 2023 Force de tendance Apple a également suggéré que l’Apple Watch 3 aurait un écran plus grand de 2,12 pouces, contre 1,92 pouce pour l’Ultra 2 aujourd’hui. Bien que nous serions ravis d’une telle mise à niveau, nous ne voulons pas voir la série Ultra devenir beaucoup plus grande. Nous ne pensons pas non plus que ce sera le cas.

Il est possible d’intégrer un écran plus grand en réduisant la bordure de l’écran de la Watch Ultra 2, ce qui n’est pas négligeable. Cela correspond également aux suggestions selon lesquelles l’Apple Watch Series 10 (ou Series X) sera disponible dans un modèle Watch Ultra plus grand avec un écran plus grand que jamais.

Ce rapport ne doit cependant pas être pris trop au sérieux à ce stade, car il était également présumé faire partie du passage, depuis avorté, d’Apple à un panneau microLED.

Apple Watch Ultra 3 vs Ultra 2 : fonctionnalités de santé

(Crédit image : Future)

Au moins trois nouvelles fonctionnalités de santé pour Apple Watch sont en cours de développement au siège d’Apple. Il s’agit de la détection de l’apnée du sommeil, de la mesure de la tension artérielle et de la surveillance de la glycémie.

La fonction que nous ne nous attendons absolument pas à voir sur l’Apple Watch Ultra 3 cette année est la surveillance de la glycémie. Si les mesures non invasives de la glycémie sont en quelque sorte le Saint Graal des appareils portables, cette fonctionnalité est loin d’être facile à mettre en œuvre en utilisant la méthode de spectroscopie sanguine dont on entend parler.

Cela signifierait en fait que les diabétiques pourraient surveiller leur état de santé à l’aide du même ensemble de LED et de capteurs de lumière situés à l’arrière de l’Apple Watch 2 et utilisés pour analyser la fréquence cardiaque et l’oxygénation du sang. Cela pourrait prendre jusqu’à sept ans dans une newsletter de 2023, tel que rapporté par MacRumors .

Le rapport met également en doute, plus récemment, la possibilité que les deux autres dispositifs de santé proposés arrivent (ou du moins arrivent sans problème) cette année : la surveillance de la tension artérielle et l’apnée du sommeil. Mais il y a au moins un certain espoir de voir ces deux dispositifs arriver.

« Apple a rencontré de sérieux problèmes, m’a-t-on dit », a déclaré l’analyste Mark Gurman à propos de ces deux fonctionnalités. Et elles sont différentes. Ces problèmes surviennent après qu’Apple a dû supprimer l’analyse de l’oxygène dans le sang de l’Apple Watch Series 9 et de la Watch Ultra 2 aux États-Unis en raison de son litige en cours avec Masimo. Cette société affirme qu’Apple a violé ses brevets de technologie médicale dans sa mise en œuvre des mesures de SpO2, introduites pour la première fois dans l’Apple Watch Series 6 de 2020.

Il faudra voir comment cela se passe.

Apple Watch Ultra 3 vs Ultra 2 : puissance et autonomie de la batterie

Il y a eu peu de rumeurs fortes ou intéressantes autour du processeur de l’Apple Watch, notamment parce qu’Apple n’a pas tendance à faire de déclarations concrètes sur les performances ou les spécifications du cerveau de la série Watch.

Il semble toutefois prudent de supposer qu’il pourrait s’appeler Apple S10, étant donné que la Watch Ultra 2 possède un chipset Apple S9. 9to5Mac Selon Apple, le nouveau processeur pourrait ouvrir la voie à l’intelligence artificielle dans une future mise à jour logicielle. Cela correspondrait au déploiement actuel d’Apple Intelligence. Ce chipset pourrait, et devrait peut-être, s’accompagner de gains d’efficacité. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple modifie ses estimations de durée de vie de la batterie pour l’Apple Watch 3. Notre meilleure estimation actuelle est que les 36 heures d’utilisation normale et les 72 heures en mode basse consommation resteront en place.

Verdict préliminaire : mettre à niveau ou attendre ?

L’Apple Watch Ultra 3 ne s’annonce pas comme la mise à jour la plus intéressante jamais conçue par Apple. Un écran plus grand pourrait s’avérer séduisant, mais nous ne sommes pas sûrs que cela se produise nécessairement.

Les principales fonctionnalités de santé sont également en suspens, et même si la Watch Ultra 3 dispose d’un écran plus efficace, nous doutons de l’impact que cela aura dans le monde réel pour le fan moyen d’Apple Watch.

Apple pourrait toutefois réserver quelques surprises : il y a de fortes chances que l’Apple Watch Ultra 2 soit exclue de certaines implémentations de fonctionnalités d’IA, qui devraient devenir une partie importante de l’écosystème Apple via Apple Intelligence. Nous en saurons plus dans quelques jours, mais notre premier réflexe est de dire « allez-y » et achetez une Watch Ultra 2 maintenant, plutôt que d’attendre l’Ultra 3.