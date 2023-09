Apple Watch Ultra 2 pratique : tout est question d’écran lumineux

En un coup d’œil, l’Apple Watch Ultra 2 à 799 $ pourrait passer pour l’Ultra de première génération si vous la voyez au poignet de quelqu’un. C’est la même taille de 49 mm et le boîtier est également en titane. Mais son écran atteint un maximum de 3 000 nits, ce qui en fait l’écran le plus lumineux de toutes les Apple Watch. Annoncée aux côtés de l’Apple Watch Series 9, l’Ultra 2 est la deuxième montre d’extérieur haut de gamme d’Apple et elle arrivera le 22 septembre.

C’est une évolution de l’Apple Watch Ultra de l’année dernière, que j’ai qualifiée de montre la plus excitante depuis des années. Après quelques brèves expériences pratiques avec l’Ultra 2 à l’Apple Park, je suis très impressionné par l’écran et les nouvelles fonctionnalités telles que Double Tap qui vous permettent de contrôler la montre d’un simple geste de pincement. Il existe également quelques outils supplémentaires sur l’Ultra 2 pour les amateurs de sport, mais cela ne justifie pas nécessairement une mise à niveau par rapport à l’Ultra de première génération.

L’Apple Watch Ultra originale, également à 799 $, était la version d’Apple d’une montre d’aventure pour rivaliser avec Garmin. Il s’adresse à un large éventail de passionnés de sport, avec des fonctionnalités spéciales pour les plongeurs et les randonneurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais l’Ultra séduit également tous ceux qui souhaitent une Apple Watch dotée du plus grand écran et de la batterie la plus longue durée – cela reste vrai pour l’Ultra 2.

Un écran plus lumineux et un nouveau cadran de montre Modular Ultra

L’Ultra 2 pousse la luminosité maximale de l’écran à 3 000 nits, une augmentation significative par rapport à l’Ultra original qui comportait un écran de 2 000 nits. Cela devrait rendre la vision encore plus facile dans des situations extérieures lumineuses, comme dans la neige ou au soleil. J’ai trouvé que le moyen le plus simple de voir l’augmentation de la luminosité consistait à activer la lampe de poche depuis le centre de contrôle pour voir la différence par rapport à l’Ultra de première génération.

Regarde ça: Apple Watch Ultra 2 dispose d’un écran plus avancé et de fonctionnalités optimisées par S9 03:21

L’Ultra 2 dispose également d’un nouveau cadran exclusif appelé Modular Ultra, qui utilise le bord de l’écran pour afficher plus de détails comme l’altitude, la profondeur ou les secondes. J’ai trouvé des emplacements pour au moins sept complications au cours de mon bref temps pratique avec l’Ultra 2 afin que vous puissiez vraiment adapter ce cadran à vos besoins.

Le mode nuit s’active automatiquement lorsque la lumière est suffisamment faible à l’aide du capteur de lumière ambiante, une fonctionnalité également disponible sur le cadran de la montre Wayfinder de l’Ultra de première génération si vous utilisez WatchOS 10. Apple a ajouté la bande ultra-large de deuxième génération. puce qui prend en charge la recherche de précision pour l’iPhone 15.

Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Lexy Savvides/CNET

Améliorations du Double Tap et de Siri



Le Double Tap est partagé avec la série 9, un geste de pincement que vous pouvez utiliser pour contrôler la montre. Par exemple, vous pouvez toucher votre pouce et votre index ensemble pour répondre à un appel. Il y parvient via l’accéléromètre, le gyroscope et le capteur de fréquence cardiaque. Semble familier? Il s’appuie sur le travail effectué par Apple avec AssistiveTouch, qui permet une plus grande accessibilité par le biais de gestes, mais il est distinct.

Double Tap est actif par défaut et son fonctionnement change en fonction du contexte. J’ai pu lever mon poignet pour voir l’heure, puis appuyer deux fois pour afficher la pile intelligente, ou les widgets, trouvés dans WatchOS 10. Appuyez à nouveau deux fois et je faisais défiler les widgets. Ouvrez l’application de minuterie et je pourrais démarrer ou arrêter le compte à rebours en appuyant deux fois. Vous pourrez répondre aux appels avec le même geste.

C’est l’une des fonctionnalités prises en charge par la nouvelle puce S9, la même que celle utilisée par la série 9. Il alimente également Siri sur l’appareil, qui promet une dictée plus précise. Vous pourrez également demander à Siri de vous donner une mise à jour de vos paramètres de santé, par exemple en vous demandant combien de temps vous avez dormi la nuit précédente.

Le nouveau cadran de la montre Modular Ultra. Apple/Capture d’écran par CNET

Plus d’outils de cyclisme et une plage d’altitude étendue

Livré avec le nouveau logiciel WatchOS 10, l’Ultra 2 offrira également davantage d’outils pour les cyclistes, notamment le couplage avec des appareils Bluetooth tels que des pédales de capteur de puissance. Vous pourrez également voir vos statistiques de cyclisme sur l’écran de l’iPhone grâce aux activités en direct. J’ai testé ces fonctionnalités au cours des deux derniers mois dans la version bêta publique de WatchOS 10 avec l’Ultra original et, en tant que cycliste, je les trouve vraiment utiles.

L’Ultra 2 dispose également d’une plage d’altitude plus large, de 500 mètres sous l’eau à 9 000 mètres au-dessus du sol. Les mises à jour de l’application Depth enregistrent désormais vos sessions afin que vous puissiez les consulter sur la montre ou l’iPhone, et l’application Oceanic Plus de Huish Outdoors prend désormais en charge l’apnée.

Apple a également augmenté la quantité de matériaux recyclés dans le boîtier, du titane entièrement vierge sur l’Ultra de première génération à 95 % de titane recyclé sur l’Ultra 2. La durée de vie de la batterie reste la même que celle de l’Ultra d’origine, évaluée à 36 heures avec une utilisation régulière. et jusqu’à 72 heures en mode basse consommation.

Apple propose désormais trois montres dans sa gamme :