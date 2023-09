Apple Watch Ultra 2 est là : l’écran le plus lumineux à ce jour

L’Apple Watch Ultra 2 à 799 $ est officielle et possède l’écran le plus lumineux de toutes les Apple Watch. Annoncée aux côtés de l’Apple Watch Series 9, l’Ultra 2 est la montre d’extérieur haut de gamme d’Apple. L’Apple Watch Ultra 2 sera disponible le 22 septembre.

Il pousse la luminosité maximale de l’écran à 3 000 nits, une augmentation significative par rapport à l’Ultra original qui comportait un écran de 2 000 nits. Cela devrait rendre la vision encore plus facile dans des situations extérieures lumineuses, comme dans la neige ou au soleil.

L’Ultra 2 dispose également d’un nouveau cadran exclusif appelé Modular Ultra, qui utilise le bord de l’écran pour afficher plus de détails comme l’altitude, la profondeur ou les secondes. Le mode nuit s’active également automatiquement lorsque la lumière est suffisamment faible grâce au capteur de lumière ambiante. Apple a élargi la plage d’altitude de la montre et ajouté la puce ultra-large bande de deuxième génération qui prend en charge la recherche de précision.

Double Tap est partagé avec la série 9, qui s’appuie sur le travail effectué par Apple avec AssistiveTouch. Vous pouvez contrôler la montre avec des gestes, vous pouvez donc toucher votre pouce et votre index ensemble pour répondre à un appel, par exemple. L’Ultra 2 possède également la même puce S9 que la série 9. Elle apporte des fonctionnalités telles qu’un traitement plus rapide pour alimenter Siri sur l’appareil, une dictée plus précise et davantage de mesures d’entraînement.

Le nouveau cadran de la montre Modular Ultra. Apple/Capture d’écran par CNET

L’Apple Watch Ultra de première génération, également à 799 $, était la version d’Apple d’une montre d’aventure pour rivaliser avec Garmin. Il s’adresse à un large éventail de passionnés de sport, avec des fonctionnalités spéciales pour les plongeurs et les randonneurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais l’Ultra séduit également tous ceux qui souhaitent une Apple Watch dotée du plus grand écran et de la batterie la plus longue durée.

Livré avec le nouveau logiciel WatchOS 10, l’Ultra 2 offrira également davantage d’outils pour les cyclistes, notamment le couplage avec des appareils Bluetooth tels que des pédales de capteur de puissance. Vous pourrez également voir vos statistiques de cyclisme sur l’écran de l’iPhone grâce aux activités en direct.

Apple a également augmenté la quantité de matériaux recyclés dans le boîtier, du titane entièrement vierge sur l’Ultra de première génération à 95 % de titane recyclé sur l’Ultra 2. La durée de vie de la batterie reste la même que celle de l’Ultra d’origine, évaluée à 36 heures avec une utilisation régulière. et jusqu’à 72 heures en mode basse consommation.

