Apple Watch Series 9 maintenant à 90 $ de réduction, Ocean Band à 79 $, plus

Les meilleures offres Apple d’aujourd’hui prennent 90 $ de rabais chaque style Apple Watch Series 9. Les modèles 41 mm et 45 mm démarrent depuis 309 $les deuxièmes meilleurs prix étant accompagnés d’une rare remise sur le Apple Watch Ocean Band officiel sur 79 $. De plus, vous pouvez sauvegarder 531 $ sur l’iPhone 14 Pro d’Apple. Lancez-vous pour tout cela et bien plus encore dans la dernière version 9to5Jouets Heure du déjeuner.

Économisez 90 $ sur l’Apple Watch Series 9

Jusqu’à la fin de la journée, Best Buy propose les deuxièmes meilleurs prix à ce jour sur Apple Watch Series 9. Les offres commencent par le Modèle GPS 41 mm à 309 $, ce qui diminue par rapport au prix habituel de 399 $ pour vous faire économiser 90 $. Ces mêmes économies sont disponibles sur le Modèles GPS 45 mmlequel à vendre pour 339 $ comme une réduction par rapport au prix habituel de 429 $. Les deux se situent à moins de 10 $ du plus bas historique et marquent la première fois en plus d’un mois que les deux tailles sont mises en vente ensemble comme celle-ci. Nous n’avons vu les styles de la série 9 se vendre moins cher qu’une seule fois auparavant. Allez consulter notre couverture de 9à5Mac sur les nouveautés cette fois-ci, puis rendez-vous ci-dessous pour toutes les informations sur ces offres Apple Watch Series 9.

L’Apple Watch Series 9 est le nouveau venu dans le domaine des trackers de fitness et se fait un nom avec toutes les prouesses habituelles en matière de surveillance de la santé comme les générations précédentes. Il y a bien sûr quelques améliorations cette fois-ci, comme le nouvelle puce S9 ce qui permet la détection de pincement pour les interactions à une main avec votre portable. Il dispose également d’un écran permanent plus lumineux, qui peut désormais briller à 3 000 nits ou s’atténuer à 1 nit en cas de besoin.

En plus de pouvoir surveiller le sommeil nocturne, il existe un capteur de température intégré qui accompagne les capacités ECG et les statistiques sur tous vos autres exercices quotidiens. Best Buy note spécifiquement que ce sont les modèles avec surveillance de l’oxygène dans le sang également.

Une réduction rare fait baisser l’Apple Watch Ocean Band à 79 $

Amazon propose désormais le Apple Watch Ocean Band officiel pour 79 $. La réduction d’aujourd’hui s’applique au style blanc, le faisant tomber du prix habituel de 99 $. Cela représente 20 % d’économies tout en constituant la première occasion d’économiser depuis novembre dernier lors des festivités du Black Friday. Ce n’est que la deuxième baisse de prix notable à ce jour. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Conçu pour Apple Watch Ultra, le nouveau Ocean Band est également compatible avec les styles d’Apple Watch de 44 et 45 mm – de sorte que tous les appareils portables plus grands sont couverts. Il est livré avec un facteur de forme en caoutchouc unique qui est un peu plus robuste que les autres options de l’écurie officielle. Composé d’élastomère haute performance avec un design moulé qui peut s’étirer et se plier grâce à un design tubulaire flexible, il y a également une boucle en titane pour compléter ce bracelet haut de gamme.

Économisez 531 $ sur l’iPhone 14 Pro d’Apple

Amazon propose désormais son iPhone 14 Pro renouvelé en interne au meilleur prix de tous les temps. Le smartphone déverrouillé de la génération précédente est désormais disponible avec un modèle d’une capacité de 512 Go. tomber à 768 $. Il s’agit d’une baisse par rapport à son prix initial de 1 299 $ et d’un nouveau plus bas historique à 661 $ de réduction. Notre mention précédente le réduisait à 975 $, et maintenant l’offre d’aujourd’hui intervient pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 137 $. C’est également inférieur au prix du modèle 128 Go que nous avons couvert précédemment. Que vous ne soyez pas encore prêt à abandonner Lightning ou que vous ne soyez pas convaincu par l’intégralité de l’iPhone 15 Pro maintenant qu’il existe depuis quelques mois, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’acquérir un nouveau combiné à moindre coût. Rendez-vous ci-dessous pour le scoop complet.

L’iPhone 14 Pro est l’un des modèles d’Apple smartphones les plus performants à ce jour et maintenant une meilleure valeur suite à la nouvelle série 15. Tout est centré autour de l’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui est soutenu non seulement par ProMotion ou un panneau toujours allumé, mais également par le nouveau module Dynamic Island. Une puce A16 Bionic garantit que l’appareil alimente chaque pixel sur toute la surface de l’écran, tandis que le système de caméra à 3 objectifs à l’arrière apporte la même fidélité à vos photos grâce à un capteur principal de 48 MP. Apple applique également le même SOS d’urgence entièrement nouveau via la connectivité satellite et la technologie de détection des accidents que vous trouverez dans le reste de la gamme 14.

MagSafe Pad 15 W 3-en-1 de Belkin avec charge rapide Apple Watch

Amazon propose désormais le Tapis de chargement sans fil Belkin MagSafe 3-en-1 pour 102 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 150 $ et se situe à moins de 2 $ du plus bas historique. La réduction de 48 $ d’aujourd’hui représente également le prix le plus bas que nous ayons vu depuis des mois. Équipé de tout ce dont vous avez besoin pour charger rapidement un iPhone 15 et une Apple Watch Series 9, nous expliquons à quoi vous attendre sous la ligne de flottaison et dans notre examen pratique.

En tant que dernière station de recharge 3-en-1 de Belkin, cette nouvelle offre MagSafe est livré avec un tampon magnétique principal de 15 W au centre destiné à ravitailler votre nouvel iPhone 15, ainsi que les combinés des séries iPhone 12, 13 et 14 de génération précédente. À droite de l’unité plate se trouve un pad Qi secondaire de 5 W, idéal pour les AirPod et autres écouteurs, avec une rondelle de chargement Apple Watch intégrée à l’extrémité pour compléter l’ensemble prenant en charge la charge rapide trouvée sur les modèles Series 9 et Ultra 2.

ZAGG propose une vente gratuite de coques MagSafe pour iPhone 15 BOGO

ZAGG lance le vente parfaite avant la Saint-Valentin, vous permettant de créer un nouveau cas pour vous-même et pour cette personne spéciale. Dans son neuf, achetez-en un, obtenez-en une, vente gratuite, vous pourrez économiser sur toute la collection de nouvelles coques iPhone 15 de l’entreprise. Tarifs commence à 50 $ pour certaines des couvertures transparentes avec des boîtiers plus robustes dotés de béquilles pointant à autant que 70 $. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter les deux styles à votre panier, où les économies seront automatiquement appliquées.

ZAGG a d’abord lancé son collection de coques iPhone 15 de retour en septembre. Il existe 12 versions différentes pour les derniers smartphones d’Apple, qui incluent désormais MagSafe. La nouvelle technologie de graphène de la société permet de réduire l’encombrement tout en protégeant votre combiné contre les chutes et autres dommages potentiels. Vous pouvez obtenir le rapport complet sur les nouveautés de chacun des différents styles dans notre couverture de lancement originaleaussi.

Meilleures offres de reprise

9à5Mac garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus encore chaque mois. Assurez-vous de Découvrez les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil, ou simplement rendez-vous directement chez notre partenaire d’échange si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et de l’assistance 9à5Mac le long du chemin!

