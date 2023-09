Apple Watch Series 9 et Watch Ultra 2 recevront un nouveau capteur de fréquence cardiaque et une puce U2

Apple dévoilera les Watch Series 9 et Watch Ultra 2 lors de son événement « Wonderlust » du 12 septembre. On dit que les deux montres intelligentes ressemblent à leurs prédécesseurs, mais Bloomberg affirme que ces montres utiliseront une nouvelle version du capteur de fréquence cardiaque optique d’Apple au lieu du capteur de fréquence cardiaque de troisième génération de la Watch Series 8 et de la Watch Ultra.

Les Watch Series 9 et Watch Ultra 2 bénéficieront également de diverses autres mises à niveau de capteurs et de composants internes axées sur la vitesse, la précision et l’efficacité. De plus, comme la série iPhone 15, ils seront livrés avec la nouvelle puce ultra-large bande U2 pour des capacités Find My améliorées.

Cependant, la publication affirme que les performances seront au centre des préoccupations cette année pour l’Apple Watch, le géant technologique basé à Cupertino prévoyant de « vanter de gros gains en termes de vitesse de traitement ». Nous avons déjà entendu dire qu’un nouveau SoC basé sur l’A15 alimenterait la Watch Series 9.

Apple Watch série 8

L’Apple Watch Series 9 sera proposée dans les tailles 41 mm et 45 mm, tandis que la Watch Ultra 2 – qui devrait être fabriquée avec davantage de matériaux recyclés et avoir une option de couleur noire – sera disponible dans une seule taille de 49 mm.

Apple teste également des boîtiers imprimés en 3D pour les modèles en acier inoxydable de la Watch Series 9, la gamme Ultra devant faire le changement à partir de l’année prochaine.

De plus, Apple abandonnerait certains de ses bracelets de montre en cuir et pourrait mettre à jour ou abandonner ses bracelets à maillons en acier inoxydable.

À seulement deux jours de l’événement, il y a peu d’attente pour savoir ce que proposeront les Watch Series 9 et Watch Ultra 2. En attendant, vous pouvez lire notre revue à long terme de l’Apple Watch Series 8 ici si vous envisagez d’en acheter une.

Source