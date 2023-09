Apple Watch Series 9 et Ultra 2 : ce sont les principales nouveautés

Apple a dévoilé mardi la dernière mise à jour de sa gamme Apple Watch. Les nouvelles montres peuvent être commandées aujourd’hui et commenceront à être expédiées et seront disponibles dans les Apple Store le 22 septembre. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2.

Puce S9

Le processeur principal des Series 9 et Ultra 2 est le S9, qui remplace le S8. Le S9 offre une augmentation de vitesse et une meilleure efficacité énergétique qui améliorent la durée de vie de la batterie. Le S9 possède 5,6 milliards de transistors, soit 60 % de plus que le S8, et un GPU 30 % plus rapide. Le S9 dispose également d’un moteur neuronal à quatre cœurs deux fois plus rapide que le S8.

Nouveau geste de double-clic

Le nouveau Neural Engine permet à Apple de mettre en œuvre un nouveau geste appelé « double tap ». Sur l’aiguille de votre montre, si vous appuyez deux fois entre votre pouce et votre index, vous pouvez activer une action sur l’Apple Watch, comme répondre ou mettre fin à un appel téléphonique ou ouvrir une Smart Stack sur la montre. Un double appui active le bouton principal dans les applications de montre.

Ce nouveau geste s’ajoute aux gestes Assistive Touch pris en charge dans Apple Watch depuis la série 4.

Résumé des fonctionnalités de l’Apple Watch Series 9. Pomme

Puce UWB de 2e génération

Les puces UWB d’Apple sont destinées à l’ultra large bande, la technologie qui suit avec précision l’emplacement d’un objet lorsqu’il se trouve à proximité. Si vous avez utilisé AirDrop, vous utilisez l’ultra large bande. Il en va de même pour les AirTags d’Apple.

Les nouvelles montres Series 9 et Ultra 2 sont dotées d’une puce UWB de deuxième génération, qui remplace la U1 utilisée dans les montres plus anciennes. La nouvelle puce est meilleure en matière de suivi de localisation et fournit un suivi plus précis dans l’application Find My. Il peut désormais trouver un iPhone 15 (qui possède la même puce U2) s’il se trouve dans une autre pièce.

La nouvelle puce permet également une meilleure interactivité entre la montre et le HomePod d’Apple. Lorsqu’un HomePod se trouve à moins de quatre mètres d’un HomePod lisant de l’audio, Now Playing se lance automatiquement pour contrôler le HomePod. Si le HomePod ne lit rien, des suggestions multimédias apparaissent dans la Smart Stack.

Des écrans plus lumineux

Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ont des écrans plus lumineux. La série 9 prend en charge un maximum de 2 000 nits, tandis que l’Ultra 2 monte jusqu’à 3 000 nits. L’affichage permanent réduit la luminosité jusqu’à 1 nit lorsque l’affichage permanent est actif.

Siri sur l’appareil

Siri n’a plus besoin d’une connexion Wi-Fi ou cellulaire. Toutes les demandes de Siri se font sur les nouvelles montres.

Nouvelles fonctionnalités Apple Ultra 2 En plus des fonctionnalités ci-dessus, l’Apple Watch Ultra 2 possède : Cadran de montre Ultra modulaire pour afficher un maximum d’informations.

Connectivité Bluetooth pour l’équipement du cycliste.

Les applications de profondeur enregistrent les journaux de session pour les plongées.

Résumé des fonctionnalités de l’Apple Watch Ultra 2. Pomme

Couleurs et bandes

Le design externe de la série 9 est le même que celui de la série 8, qui était le même que celui de la série 7 : un carré arrondi avec des coins lisses et arrondis, une couronne numérique et un bouton en dessous. La série 9 est disponible en aluminium (Midnight, Pink Starlight, Silver ou Product (Red) ou en acier inoxydable (Gold, Graphite ou Silver) dans des tailles de 41 mm ou 45 mm.

L’Apple Watch Ultra 2 est disponible dans une taille de 49 mm en titane – la couleur titane foncé qui faisait l’objet de rumeurs avant que l’événement ne soit annoncé.

Le bracelet Sport Loop est désormais fabriqué avec 82 % de fils recyclés et les bracelets de montre Nike utilisent des matériaux recyclés. Apple a annoncé qu’elle n’utilisait plus de cuir dans aucun produit, y compris les bracelets. Apple utilise désormais un matériau synthétique appelé FineWoven, qui est un faux cuir/daim.

Prix ​​et disponibilité

Les prix de l’Apple Watch Series 9 commencent à 399 $ et ceux de l’Apple Watch Ultra 2 à 799 $, avec diverses options de taille, de bracelet et de couleurs. Les précommandes sont disponibles aujourd’hui et disponibles à partir du 22 septembre.