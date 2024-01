Apple Watch Series 9 en vente pour 309 $ [Deal]

La nouvelle Apple Watch Series 9 est en vente pour seulement 309 $ aujourd’hui. C’est 90 $ de rabais son prix régulier de 399 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu cette année !

L’Apple Watch Series 9 est plus puissante que jamais avec le nouveau S9 SiP, qui augmente les performances et les capacités ; un nouveau geste magique de double tapotement ; un écran plus lumineux ; Siri plus rapide sur l’appareil, désormais avec la possibilité d’accéder aux données de santé et de les enregistrer ; Recherche de précision pour iPhone ; et plus.

Caractéristiques:

● POURQUOI APPLE WATCH SERIES 9 — Votre compagnon essentiel pour une vie saine est désormais encore plus puissant. La puce S9 permet un affichage ultralumineux et une nouvelle façon magique d’interagir rapidement et facilement avec votre Apple Watch sans toucher l’écran. Les fonctionnalités avancées de santé, de sécurité et d’activité fournissent des informations puissantes et une aide lorsque vous en avez besoin. Et les applications repensées dans watchOS vous donnent plus d’informations en un coup d’œil.

● NEUTRE EN CARBONE — Une Apple Watch Series 9 en aluminium associée au dernier Sport Loop est neutre en carbone. Apprenez-en davantage sur l’engagement d’Apple envers l’environnement sur apple.com/2030.

● FONCTIONNALITÉS DE SANTÉ AVANCÉES — Gardez un œil sur votre oxygène dans le sang. Faites un ECG à tout moment. Recevez des notifications si vous avez un rythme cardiaque irrégulier. Découvrez combien de temps vous avez passé en sommeil paradoxal, de base ou profond avec les phases de sommeil. La détection de la température fournit des informations sur le bien-être général et le suivi du cycle. Et prenez note de votre état d’esprit pour vous aider à développer votre conscience émotionnelle et votre résilience.

● UN PARTENAIRE DE FITNESS PUISSANT — L’application Entraînement vous propose une gamme de façons de vous entraîner ainsi que des mesures avancées pour plus d’informations sur vos performances d’entraînement. Et Apple Watch est livrée avec trois mois d’Apple Fitness+ gratuits.

● FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ INNOVANTES — La détection de chute et la détection de collision peuvent vous connecter aux services d’urgence en cas de chute brutale ou d’accident de voiture grave. Et Emergency SOS vous permet d’appeler à l’aide en appuyant simplement sur un bouton.

● SIMPLEMENT COMPATIBLE — Il fonctionne de manière transparente avec vos appareils et services Apple. Déverrouillez votre Mac automatiquement. Obtenez la distance approximative et les directions jusqu’à votre iPhone avec la recherche de précision sur les modèles d’iPhone pris en charge. Payez et envoyez de l’argent avec Apple Pay. Apple Watch nécessite un iPhone XS ou version ultérieure avec la dernière version iOS.

● FACILEMENT PERSONNALISABLE — Avec des bracelets de montre dans une gamme de styles, de matériaux et de couleurs et des cadrans de montre entièrement personnalisables, vous pouvez changer de montre en fonction de votre humeur ou du moment.

● DURABILITÉ INCROYABLE — Plus résistant que résistant. Il est résistant aux fissures, à la poussière certifié IP6X et à la nage avec une résistance à l’eau de 50 m.

● RESTEZ CONNECTÉ — Envoyez un SMS, prenez un appel, écoutez de la musique et des podcasts, utilisez Siri et recevez des notifications lors de vos déplacements. L’Apple Watch Series 9 (GPS) fonctionne avec votre iPhone ou votre Wi-Fi pour vous garder connecté.

La vente est actuellement disponible sur Amazon pour l’Apple Watch Series 9 de 41 mm avec boîtier en aluminium argenté et bracelet sport bleu tempête. Le plus grand modèle de 45 mm est également 90 $ de rabais. Selon la description, les modèles vendus sur Amazon disposent toujours, pour le moment, de la fonction oxygène sanguin.

Profitez de l’offre pendant que vous le pouvez sur le lien ci-dessous !

Obtenir un accord