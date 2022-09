Apple Watch Series 8 vs Series 7 : un bref aperçu de leurs différences

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Pommes Présentation “Far Out” mercredi a lancé une nouvelle gamme élégante de vêtements portables qui comprend le Apple Watch Série 8, Apple Watch Ultra et un nouveau 2022 Apple Watch SE. Bien que l’Ultra soit l’option la plus chère avec une variété de cloches et de sifflets, vous constaterez peut-être que la série 8 est mieux adaptée à vos besoins. Désormais une offre de niveau intermédiaire avec l’introduction de l’Ultra à 799 $, la série 8 à 399 $ est livrée avec une série de fonctionnalités non disponibles sur SE ou le Série 7 arrivé en 2021.

Toutes les montres de la série Apple sont une étape au-dessus des versions SE, mais si vous êtes nouveau dans les montres intelligentes de la marque ou si vous êtes tenté de mettre à niveau, vous vous demandez probablement comment la série 7 et la série 8 se comparent. Les deux ont des fonctions de suivi de la santé et des journaux d’activité, mais voici comment ils s’empilent en termes de prix, de fonctionnalités et d’esthétique.

La série 8 a plus d’options de santé et de sécurité

Alors que les deux modèles disposent d’une détection de chute, d’un SOS d’urgence, de capteurs d’oxygène sanguin et d’un gyroscope, la série 8 propose un ensemble de mises à niveau de suivi qui contribuent au bien-être et à la sécurité. Apple a annoncé deux nouveaux capteurs de température disponibles sur la série 8 ; l’un est situé près de la peau et l’autre à l’intérieur de l’écran.

Ces capteurs surveillent la température corporelle tout au long de la journée et de la nuit, mais peuvent également aider les femmes à suivre les menstruations et les cycles d’ovulation. Un journal suit l’historique du cycle d’une femme et envoie des notifications pour toute irrégularité, ce qui peut aider à la planification familiale ou à des problèmes de santé potentiels.

Dans la catégorie sécurité, Apple fournit désormais une fonction de détection d’accident de voiture sur la série 8 et toutes les autres nouvelles montres intelligentes Apple. Ce capteur alerte les intervenants d’urgence et vos contacts d’urgence si vous ne répondez pas après 10 secondes.

L’affichage est essentiellement le même

Si vous espériez un écran plus grand sur la série 8, vous devrez le laisser tomber. La série 7 et la série 8 ont toutes deux un écran Retina toujours allumé et un visage de 41 mm ou 45 mm. Leurs conceptions similaires utilisent le même matériau en verre pour l’écran et le boîtier incurvé. Comme la série 7, la série 8 est livrée avec un écran résistant à la poussière et aux fissures.

Là où ils diffèrent, c’est dans les cadrans de la montre. Vous obtenez quelques choix supplémentaires avec la série 8, notamment “Lunar”, “Astronomy”, “Modular” et “Metropolitan”.

Apple Watch Series 8 et Series 7 ont la même puissance de batterie

Alors qu’Apple vantait sa durée de vie de la batterie de 36 heures lorsque la série 8 est en mode basse consommation, la série 7 est également capable d’une batterie étendue lorsque la mise à jour WatchOS 9 arrive. Actuellement, les deux montres possèdent 18 heures d’autonomie. Le mode basse consommation préservera la vie en limitant certaines fonctionnalités telles que les capteurs, l’affichage permanent ou les applications de suivi cardiaque.

Apple Watch série 8 contre série 7 Apple Watch Série 8 Apple Watch série 7 Prix ​​de départ 399 $ (419 £, 629 AU$) 399 $ (419 £, 629 AU$) Taille 41mm/45mm 41mm/45mm Affichage (taille diagonale) Toujours allumé, 20 % de surface d’écran en plus que SE (1,9 pouces) Toujours allumé, 20 % de surface d’écran en plus que SE (1,9 pouces) Résolution d’affichage 352×430 (41mm), 396×484 (45mm) 352×430 (41mm), 396×484 (45mm) Durabilité Résistance à l’eau (50m); Résistance à la poussière IP6X Résistance à l’eau (50m); Résistance à la poussière IP6X Capteurs Température, oxygène sanguin, cœur électrique, cœur optique, boussole, altimètre toujours allumé, accéléromètre, gyroscope, GPS/GNSS, lumière ambiante Oxygène sanguin, cœur électrique, cœur optique, boussole, altimètre toujours allumé, accéléromètre, gyroscope, GPS/GNSS, lumière ambiante Des dispositifs de sécurité Détection de collision, détection de chute, surveillance du bruit, SOS d’urgence, appel d’urgence international Détection de chute, surveillance du bruit, SOS d’urgence, appel d’urgence international Processeur Système sur puce Apple S8 Système sur puce Apple S7 Couleurs Aluminium : minuit, starlight, argent, rouge ; acier inoxydable : argent, graphite, or, noir sidéral Aluminium : minuit, starlight, vert, bleu rouge ; acier inoxydable : argent, graphite, or ; titane : naturel, noir sidéral Vie de la batterie Jusqu’à 18 heures (36 heures en mode basse consommation) Jusqu’à 18 heures (mode basse consommation disponible dans WatchOS 9) Stockage 32 Go 32 Go Connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.0, puce sans fil W3, LTE en option Wi-Fi, Bluetooth 5.0, puce sans fil W3, puce U1, LTE en option

