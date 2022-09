Apple Watch Series 8 : tout ce que vous devez savoir

Apple a dévoilé l’Apple Watch Series 8, dotée d’un nouveau capteur de température corporelle, Crash Detection pour détecter lorsqu’un utilisateur a été impliqué dans un incident de véhicule, un tout nouveau mode basse consommation pour offrir jusqu’à 36 heures de performances de la batterie, le même conception globale que la précédente Apple Watch Series 7, et plus encore.

Disponible en magasin à partir du vendredi 16 septembre, l’Apple Watch Series 8 est disponible en aluminium et en acier inoxydable, Apple proposant des options de boîtier Midnight, Starlight, Silver et (PRODUCT)RED pour les modèles en aluminium, et Graphite, Silver et Finitions dorées pour les modèles en acier inoxydable.

Comme pour l’Apple Watch Series 7, la nouvelle Apple Watch Series 8 dispose d’un affichage permanent avec l’application Blood Oxygen d’Apple, l’application ECG, les notifications de fréquence cardiaque élevée et basse, les notifications de rythme irrégulier et les notifications de fitness cardio.

Le nouveau capteur de température corporelle de l’Apple Watch Series 8 permet un meilleur suivi du cycle avec des estimations d’ovulation rétrospectives pour améliorer les capacités de santé reproductive qu’offre Apple dans watchOS. iOS 16 et watchOS 9, tous les utilisateurs de Cycle Tracking peuvent désormais recevoir une notification si leur historique de cycle enregistré montre un écart possible, tel que des périodes irrégulières, peu fréquentes ou prolongées, et des taches persistantes.

L’Apple Watch Series 8 détecte un grave accident de voiture avec Crash Detection. Lorsque l’Apple Watch détecte un grave accident de voiture, l’appareil se connecte à l’utilisateur et appelle les services d’urgence s’il ne répond pas après un compte à rebours de 10 secondes.

Apple Watch Series 8 commence à 399 $ (US) et est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui. Comme pour la génération précédente d’Apple Watch Series 7, la nouvelle Apple Watch Series 8 est disponible en deux tailles : 41 mm et 45 mm.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.