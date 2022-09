Apple Watch Series 8 arrive aujourd’hui : toutes les rumeurs à connaître avant

La Apple Watch Série 8 devrait être annoncé parallèlement à la rumeur iPhone 14 lors de l’événement de lancement de la société aujourd’hui, et pourrait marquer quelques jalons pour la montre intelligente populaire d’Apple. Il pourrait être le premier à entrer une nouvelle version “Pro” pour les sports extrêmes et inclus un capteur de température. C’est si les rapports de Bloomberg et du Wall Street Journal s’avèrent vrais.

La série 7, qu’Apple a dévoilée aux côtés de la Gamme iPhone 13 en septembre dernier, n’a pas reçu beaucoup de changements significatifs en dehors de son écran agrandicharge plus rapide et durabilité améliorée. Outre le capteur de température attendu, la série 8 standard peut suivre le même chemin. Rapports Bloomberg le matériel de la série 8 sera généralement similaire à celui de la série 7.

Nous le saurons avec certitude une fois qu’Apple aura annoncé sa prochaine smartwatch. La société devrait bientôt présenter la série 8, une version Pro de la série 8 et une nouvelle Apple Watch SE. Jusque-là, les propriétaires actuels d’Apple Watch bénéficieront de nouvelles fonctionnalités logicielles lorsque WatchOS 9 fait ses débuts cet automne.

Santé : Apple Watch Series 8 pourrait lancer un capteur de température

Des années avant la pandémie, Apple avait déjà des ambitions de santé à long terme pour son accessoire de poignet populaire, le PDG Tim Cook décrivant la santé comme la “plus grande contribution d’Apple à l’humanité”. Et selon les rapports de Bloomberg et Le journal de Wall StreetApple peut poursuivre ces ambitions avec l’ajout d’un capteur de température dans l’Apple Watch Series 8.

La fonction de détection de température pourrait apporter de nouveaux outils de planification de la fertilité à la smartwatch d’Apple, selon les rapports. Un plus récent Rapport Bloomberg suggère que la série 8 pourrait être capable de détecter les fièvres. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous attendre à obtenir une lecture de température spécifique comme vous le feriez avec un thermomètre standard. Au lieu de cela, Bloomberg dit qu’il sera probablement en mesure de dire si vous pourriez avoir de la fièvre et recommanderait d’utiliser un thermomètre dédié ou de consulter un médecin.

Selon les rapports, il existe également un certain nombre d’autres fonctionnalités de santé dans le pipeline d’Apple, bien que ces outils soient encore en développement. Ils incluent la surveillance de la glycémie, un outil qui alerte les utilisateurs si leur niveau d’oxygène dans le sang baisse, la détection de l’apnée du sommeil et la surveillance de la pression artérielle, selon le Journal et Bloomberg. Mais ces fonctionnalités devraient être éloignées et n’apparaîtront probablement pas dans l’Apple Watch avant des années. Bloomberg a indiqué que l’outil de mesure de la pression artérielle ne serait pas prêt avant 2024 au plus tôt.

La technologie de la pression artérielle fonctionnerait probablement en utilisant des capteurs pour mesurer la vitesse de l’onde qu’un battement de cœur envoie dans les artères d’une personne, rapporte le Journal. Contrairement aux brassards de surveillance de la pression artérielle traditionnels, qui sont généralement attachés autour du haut du bras, il ne fournirait pas de mesures de pression artérielle systolique et diastolique de base. Au lieu de cela, cela vous indiquerait la tendance de votre tension artérielle, indique le rapport. Samsung a précédemment intégré une fonction de pression artérielle similaire dans le Montre Galaxy 4qui est disponible dans certains pays et régions comme la Corée du Sud et l’Europe, où il a reçu l’approbation réglementaire.

Un nouveau modèle : la robuste Apple Watch Pro

Selon Bloomberg, Apple lancera sa plus grande smartwatch à ce jour cet automne. Ce nouveau modèle, qui a été appelé Apple Watch Pro ou Apple Watch Explorer Edition, aurait un écran plus grand de près de 2 pouces, une batterie plus grande et un extérieur plus durable par rapport au modèle phare standard. Cette montre serait destinée à ceux qui participent à des sports extrêmes et à d’autres activités de plein air aventureuses.

L’augmentation de l’affichage signifie que l’Apple Watch Pro disposera de 7% d’espace d’écran en plus que la plus grande Apple Watch actuelle, qui est la série 7, selon le rapport. Cela pourrait bien s’accorder avec les nouvelles statistiques de fitness sur les visages de la montre qu’Apple vient d’annoncer dans WatchOS 9. Bloomberg rend compte de cette nouvelle Apple Watch robuste depuis l’année dernière, mais a récemment publié de nouveaux détails sur la taille de l’écran et la batterie plus grande.

Design : l’Apple Watch Series 8 pourrait avoir une nouvelle taille

Dans l’ensemble, l’esthétique globale de l’Apple Watch est restée pratiquement inchangée depuis que l’original a fait des vagues en 2015. Mais des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait ajouter une autre nouvelle taille d’Apple Watch après avoir agrandi l’affichage de la série 7. Selon publications sur Twitter par l’analyste d’affichage Ross Young, une troisième taille de l’Apple Watch pourrait se concrétiser cette année. Bloomberg dit également qu’il y a eu des discussions internes sur la série 8 obtenant un affichage mis à jour, mais il n’est pas clair si cela signifie que sa taille changerait.

Cependant, il est possible que cette nouvelle taille d’affichage soit exclusive à la soi-disant Apple Watch Pro. Un 6 juillet rapport de Bloomberg indique que la nouvelle Apple Watch robuste aura un écran mesurant près de deux pouces de diagonale, tandis que l’écran de la série 8 ordinaire aura la même taille que celui de la série 7.

Performances : similaires à la série 7



Apple ne prévoit pas d’apporter des changements majeurs aux performances de la série 8, selon Bloomberg. Le processeur de la série 8 aurait les mêmes spécifications que la puce de la série 7, qui partage déjà de nombreuses similitudes avec la puce de la série 6. Apple enregistre une mise à jour plus importante du processeur pour l’Apple Watch de l’année prochaine, rapporte Bloomberg.

La décision de conserver essentiellement le même processeur pour trois générations d’Apple Watch est significative. Cela suggère que l’Apple Watch a mûri au point où les changements de performances d’une année sur l’autre ne sont pas très spectaculaires. Au lieu de cela, les principaux domaines dans lesquels l’Apple Watch montre des signes de croissance concernent le suivi de la santé et les nouvelles fonctionnalités logicielles, comme Apple l’a montré avec WatchOS 9.

Autonomie de la batterie : un nouveau mode basse consommation

Étant donné que la série 8 devrait avoir un processeur similaire à celui de la série 7, je m’attends à ce que la durée de vie de la batterie reste également la même. Mais la série 8 pourrait bénéficier d’une mise à jour différente visant à prolonger la durée de vie de la batterie : un nouveau mode basse consommation. Bloomberg Signalé précédemment que WatchOS 9 inclurait un nouveau mode basse consommation qui permettrait à la montre d’exécuter certaines applications et fonctionnalités tout en préservant la durée de vie de la batterie. Cette fonctionnalité n’a pas été intégrée à la dernière mise à jour logicielle d’Apple, mais une version plus récente Rapport Bloomberg suggère qu’il pourrait arriver en exclusivité pour la smartwatch de nouvelle génération d’Apple. La rumeur Apple Watch Pro aurait également une batterie plus grande, selon Bloomberg.

Vous recherchez plus de mises à jour Apple ? Voici les meilleures fonctionnalités Apple Watch 7 et ce que nous espérons voir dans la prochaine Apple Watch.