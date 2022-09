Apple Watch Series 8 ajoute des estimations d’ovulation et la détection d’accident de voiture

Pomme a révélé mercredi les dernières itérations de ses appareils portables Watch, y compris de nouvelles capacités de détection de température pour suivre l’ovulation et la détection des accidents de voiture.

L’Apple Watch Series 8, qui sera vendue au détail à partir de 399 $, comprend deux capteurs de température, un près de la peau à l’arrière de l’appareil et un sous l’écran avant. Apple a déclaré que ces capteurs peuvent réduire les biais de l’environnement et que les changements nocturnes de température corporelle peuvent être utilisés pour estimer le moment où l’ovulation s’est produite. Les données de température peuvent également améliorer les prévisions de période.

Le nouvel appareil comprend également la détection de collision, qui utilise un nouveau gyroscope et un accéléromètre pour détecter les accidents potentiels et vérifier avec l’utilisateur. S’ils ne répondent pas après 10 secondes, la montre peut alerter les intervenants d’urgence et les contacts avec des données de localisation.

L’Apple Watch SE à bas prix, qui commencera à 249 $, comprendra le suivi d’activité de base, les notifications de fréquence cardiaque élevée et basse et les fonctionnalités d’alerte d’urgence, y compris les nouveaux outils de détection de collision. Tous les appareils utilisant les nouveaux iOS16 et watchOS 9 peuvent alerter les utilisateurs si leur historique de suivi des règles montre un écart, comme des cycles irréguliers ou des taches.

Le géant de la technologie a également dévoilé l’Apple Watch Ultra, destinée aux athlètes d’endurance et aux explorateurs de plein air. Il comprend les nouvelles fonctionnalités de détection de température et de détection de collision, ainsi que des outils pour la plongée et les sports nautiques et un GPS plus précis. Il coûtera 799 $.

L’Apple Watch Series 8 et la SE seront disponibles le 16 septembre. L’Ultra sera disponible le 23 septembre.

LA GRANDE TENDANCE

Plus tôt cet été, Apple aperçu de nouvelles fonctionnalités de santé pour watchOS 9 et iOS16, y compris l’historique de la fibrillation auriculaire, la gestion des médicaments et plus d’outils pour la surveillance du sommeil.

Suivi des règles et confidentialité sont devenus des sujets brûlants à la suite de la décision Dobbs de la Cour suprême qui a annulé Roe c. Wade. Certains experts en matière de confidentialité ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les données pourraient être utilisées pour déterminer si l’utilisateur a eu un avortement. De nombreuses applications populaires de suivi des règles partagent déjà des données avec des tiers.

Apple a d’abord ajouté le suivi du cycle il y a trois ans. La société a déclaré que lorsque l’iPhone d’un utilisateur est verrouillé, les données de santé et de forme physique sont cryptées sur l’appareil et ne sont accessibles qu’avec un mot de passe, Touch ID ou Face ID. Lorsque vous utilisez l’authentification à deux facteurs par défaut et un mot de passe, les données de santé sauvegardées dans le cloud sont cryptées de bout en bout, de sorte qu’Apple ne peut pas les lire.

“Ce n’est qu’avec votre permission explicite que vos données de santé peuvent être partagées, et vous avez un contrôle granulaire sur les types de données que vous partagez et avec qui vous les partagez”, a déclaré le Dr Sumbul Ahmad Desai, vice-président de la santé chez Apple.

Il y a beaucoup de concurrence pour les appareils portables de suivi de la santé et de la forme physique. Google récemment a annoncé trois appareils portables Fitbit mis à jour, l’Inspire 3, la Versa 4 et la Sense 2. Le géant de la technologie prévoit également de lancer sa propre smartwatch de marque cet automne.

D’autres dans l’espace comprennent Amazon, Samsung et Garmin.