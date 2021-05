Apple Watch Series 7 fuit dans les rendus

Tipster John Prosser a de nouveau fait équipe avec l’artiste conceptuel Ian Zelbo pour nous donner une idée du design de la prochaine génération d’Apple Watch. La Watch Series 7 devrait apporter une refonte majeure à la ligne de smartwatch d’Apple avec des bords plats au lieu des courbes de tous les modèles précédents.





Rendus de l’Apple Watch Series 7 (Source: @RendersbyIan)

Les nouveaux rendus représentent également une Apple Watch de couleur vert menthe qui correspond à l’iPhone 12 et au dernier iPad Air aux côtés des travaux de peinture plus standard de couleur noir, blanc, bleu et rouge.

Nous devrions obtenir le même écran de 1,57 pouces sur le plus petit modèle de 40 mm et un écran de 1,78 pouces sur la version 44 mm. L’affichage semble également se courber dans le cadre, comme les années précédentes.







Apple Watch Series 7 (Source: @RendersbyIan)

Nous n’obtenons plus de détails sur les spécifications, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Apple apporterait un capteur optique qui mesure la glycémie. Nous attendons également un chipset S7 mis à jour avec de meilleures performances.

La source (vidéo)