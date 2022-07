Apple Watch Series 7 atteint le prix le plus bas à ce jour avec 120 $ de réduction pour Amazon Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

La Apple Watch série 7 est sans doute la meilleure smartwatch que vous puissiez acheter en ce moment. Et le portable fait partie de la Vente Amazon Prime Day avec une remise forfaitaire de 30 %. Cela signifie que vous pouvez saisir la variante 399 $ 41 mm pour 279 $, avec une remise de 120 $. Le modèle 45 mm est également en vente. Vous pouvez l’obtenir pour le même rabais, ce qui ramène le prix à 309 $ au lieu de 429 $.

Meilleur achat L’écran plus grand et la charge plus rapide de l’Apple Watch Series 7 rendent une smartwatch déjà excellente encore meilleure. Avec plus de fonctionnalités à venir plus tard cette année, grâce à watchOS 9, c’est le meilleur moment pour acheter la série 7 à prix réduit.

Avec une charge plus rapide et un écran plus grand, cela peut sembler un raffinement par rapport à la Watch Series 6, mais cela fait une énorme différence. Par exemple, vous obtenez un clavier complet sur la Watch Series 7 en raison de l’écran plus grand. D’autres améliorations incluent une conception plus durable, une charge 33 % plus rapide et de nouvelles options de couleur sur le boîtier en aluminium.

Avec WatchOS 9 ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris le suivi des médicaments, il n’y a pas eu de meilleur moment pour acheter une Apple Watch. Les autres fonctionnalités incluent une détection de chute plus avancée, qui peut indiquer si vous avez fait une chute soudaine pendant un cycle ou un entraînement, ainsi que la possibilité de stocker des versions numériques de votre identifiant et plus encore.

Si vous avez hésité à acheter l’Apple Watch Series 7, c’est maintenant le meilleur moment pour passer à l’Apple Wearable. La remise de 120 $ est la plus grande offre de vente que la smartwatch ait reçue à ce jour et elle ne sera disponible que jusqu’à épuisement des stocks. Si vous recherchez le prix le plus bas que nous ayons vu pour cette montre intelligente, déplacez-vous rapidement et profitez de l’offre de 279 $.