Apple Watch Series 7 abandonnée alors que de nouveaux modèles sont annoncés

Apple a retiré l’Apple Watch Series 7 de l’Apple Store en ligne, interrompant le portable avant les précommandes pour la dernière génération d’Apple Watch Series 8, la nouvelle Apple Watch SE et la toute nouvelle Apple Watch Ultra à partir d’aujourd’hui.

L’Apple Watch Series 7 a été introduite l’année dernière, le portable étant désormais remplacé par l’Apple Watch Series 8, qui comprend un tout nouveau capteur de température corporelle, la même autonomie de 18 heures que la génération précédente d’Apple Watch Series 7, car détection de collision, un nouveau gyroscope à 3 axes et un accéléromètre à force g élevée, des finitions en aluminium Midnight, Starlight, Silver et (PRODUCT)RED, et des modèles en acier inoxydable Silver, Gold et Graphite.

Aux côtés de l’Apple Watch Series 7, Apple a également finalement abandonné l’Apple Watch Series 3 vieillissante après son introduction il y a près de 5 ans.

Bien que les appareils portables soient abandonnés par Apple aujourd’hui, les acheteurs trouveront probablement toujours l’Apple Watch Series 7 chez des détaillants tiers.

