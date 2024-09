Apple Watch Series 10 vs. Watch Ultra 2 : comparaison des spécifications

Plus tôt cette semaine, lors de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple, le géant de la technologie a présenté la nouvelle Apple Watch Series 10 et un nouveau look pour l’Apple Watch Ultra 2. Les montres intelligentes démarrent respectivement à 399 $ et 799 $, et toutes deux sont disponibles en précommande avant leur sortie prochaine le vendredi 20 septembre.

La nouvelle Series 10 est à la fois plus grande et plus fine que sa prédécesseure, et les Ultra 2 et Series 10 sont désormais disponibles dans une élégante couleur noire. C’est la première fois qu’Apple propose l’Ultra dans une deuxième teinte, mais ce n’est pas le seul changement annoncé par Apple pour la montre. Les deux montres offriront de nouvelles fonctionnalités, notamment des notifications pour l’apnée du sommeil (en attente d’approbation de la FDA), un trouble qui fait que les gens arrêtent de respirer pendant leur sommeil. Vous pourrez également utiliser leurs haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique et des podcasts, au lieu de les utiliser simplement comme haut-parleur pour les appels.

Nous n’avons pas encore publié notre test de la Series 10, mais nous pouvons confirmer que l’écran plus grand fait une différence. Mais est-ce suffisant pour justifier une mise à niveau ou un supplément par rapport à la Series 9 ? Pour vous aider à décider, nous avons mis en évidence les principales différences entre la Series 10, l’Ultra 2 et les autres modèles d’Apple Watch, notamment l’Apple Watch SE de deuxième génération et la Series 9 de dernière génération. Nous avons également rassemblé toutes les spécifications brutes dans un tableau à la fin, afin que vous puissiez approfondir si vous le souhaitez.

L’Apple Watch Series 10 est dotée du plus grand écran jamais intégré par Apple dans une montre connectée. Image : Victoria Song / The Verge

Prix ​​et taille

Il est compréhensible que chaque montre connectée ait un prix très différent. L’Apple Watch Series SE, plus économique, est proposée à partir de 249 $ pour le modèle 40 mm avec GPS ou 299 $ avec connectivité cellulaire. En comparaison, l’Apple Watch Series 10 est proposée à partir de 399 $ avec GPS, et vous devrez payer 100 $ de plus pour la connectivité cellulaire. À 799 $, l’Apple Watch Ultra 2 est la plus chère de la gamme et n’inclut pas de configuration GPS d’entrée de gamme.

À l’exception de l’Ultra 2, qui est le plus grand appareil portable de la gamme avec 49 mm, tous les appareils portables sont également disponibles en deux tailles. La Series 10 est disponible en configurations 42 mm et 46 mm, qui sont légèrement plus grandes que celles de la Series 9 (41 mm, 45 mm) et de la SE (40 mm, 44 mm). Les tailles plus grandes coûtent également légèrement plus cher que leurs homologues plus petites ; la Series 10 de 46 mm coûte 50 $ de plus, tandis que la SE de 44 mm coûte 30 $ de plus.

Cela étant dit, vous pouvez presque toujours trouver l’Apple Watch SE, Ultra 2 et Series 9 pour bien moins que leur prix de vente conseillé d’origine. En ce moment, par exemple, la Series 9 est en vente pour 299 $ (100 $ de réduction) sur Amazonalors que l’Ultra 2 original est réduit à seulement 689 $ (110 $ de rabais)Nous ne verrons probablement pas d’offres significatives sur la Série 10 de sitôt, étant donné qu’il s’agit d’un nouveau modèle.

Conception

Tous les appareils portables sont résistants à l’eau jusqu’à 50 mètres et classés IP6X pour la résistance à la poussière. Cependant, l’Ultra 2 offre une durabilité améliorée, avec une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres. Il est également certifié conforme aux normes militaires américaines MIL-STD-810H en matière de durabilité, ce qui signifie qu’il est conçu pour résister à la chaleur extrême, au froid, à l’humidité et aux chutes d’une hauteur allant jusqu’à 1,20 mètre.

Conçue pour les sportifs, la montre Ultra 2 est également dotée de quelques fonctionnalités matérielles supplémentaires, notamment un bouton d’action que vous pouvez personnaliser pour différentes activités. La montre est également équipée de trois micros et d’une paire de haut-parleurs, ainsi que d’une sirène de 86 dB avec une portée allant jusqu’à 600 pieds en cas de problème. Et, tout comme l’Apple Watch Series 10, les haut-parleurs intégrés de la montre seront bientôt capables de diffuser de la musique et des podcasts.

L’Apple Watch Ultra 2, désormais en noir. Image : Victoria Song / The Verge

Technologie d’affichage

Toutes les montres connectées sont équipées d’un écran OLED, l’écran de l’Apple Watch Series 10 étant le plus spacieux, suivi de celui de l’Ultra 2. Chaque montre connectée est également dotée d’un écran toujours allumé, à l’exception de l’Apple Watch SE. En termes de luminosité, l’Apple Watch Ultra 2 peut atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui la rend plus lumineuse que la Series 10 (2 000 nits), la Series 9 (2 000 nits) et la SE (1 000 nits). Cependant, seule l’Apple Watch Series 10 propose un écran grand angle. Apple affirme que cela permet aux pixels d’émettre plus de lumière sous un angle plus large, améliorant ainsi la luminosité lorsqu’ils sont vus de côté.

Caractéristiques

Quel que soit le modèle que vous choisissez, vous bénéficierez de fonctionnalités telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, l’ECG et la détection des chutes. Vous bénéficierez également d’autres fonctionnalités non liées à la santé, notamment la détection des collisions, les appels d’urgence, Fitness Plus, Apple Pay et la configuration familiale. De plus, tous les appareils portables prendront en charge watchOS 11 dès sa sortie, ce qui vous permettra de profiter de fonctionnalités telles que la mesure de la charge d’entraînement et la possibilité de mettre en pause vos anneaux d’activité.

Cependant, la différence la plus significative entre les modèles est que le SE n’a pas de capteurs de température et EGG. Le SE ne prendra pas non plus en charge la fonction d’apnée du sommeil s’il obtient l’approbation de la FDA. Disponibles uniquement dans les séries 10, 9 et Ultra 2, les appareils portables utilisent un accéléromètre pour surveiller votre sommeil et envoyer des alertes s’il détecte la maladie. Ils peuvent également produire des rapports détaillés pour que votre médecin vous donne un diagnostic officiel.

Enfin, par rapport aux Series 9 et SE, les Apple Watch Series 10 et Ultra 2 offrent davantage de fonctionnalités pour les nageurs. Toutes deux sont équipées de capteurs de température et de profondeur de l’eau intégrés qui permettent aux plongeurs de connaître la profondeur à laquelle ils se trouvent, par exemple. Cela étant dit, l’Ultra 2 peut mesurer à une profondeur de 40 mètres, contre six mètres pour la Series 10.

Les derniers appareils portables d’Apple peuvent envoyer des alertes d’apnée du sommeil à votre montre connectée et à votre iPhone. Image : Apple

Puissance de traitement

La prochaine Series 10 fonctionne avec le nouveau SiP (System in Package) S10 d’Apple, tandis que l’Ultra 2 fonctionne avec la puce S9 de dernière génération, qui permettent toutes deux des fonctionnalités impossibles sur l’Apple Watch SE. Il s’agit notamment de la prise en charge du nouveau geste de double tap d’Apple, ainsi que du traitement Siri sur l’appareil. La SE est également le seul appareil portable qui ne dispose pas de la puce à bande ultra-large de deuxième génération d’Apple, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser la fonction de recherche de précision d’Apple pour localiser les modèles d’iPhone plus récents.

En chiffres