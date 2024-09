Apple Watch Series 10 vs Series 9 : 5 raisons de passer à la nouvelle génération

Lors de l’événement de lancement de l’iPhone 16, Apple a également annoncé la nouvelle Apple Watch Series 10 avec quelques mises à niveau majeures et de nouvelles fonctionnalités de santé. Le géant a intégré un nouveau chipset, un écran plus grand, un nouveau design plus léger et d’autres fonctionnalités, mais cela vaut-il la peine pour les utilisateurs d’Apple Watch ? Pour avoir une idée claire, nous avons organisé une comparaison entre l’Apple Watch série 10 et la série 9 ainsi que les raisons pour lesquelles les utilisateurs devraient effectuer une mise à niveau.

Apple Watch Série 10 vs Série 9

Apple a intégré plusieurs améliorations dans la conception pour justifier pourquoi la Series 10 est meilleure que la Series. Tout d’abord, l’Apple Watch Series 10 est plus grande et plus légère que son prédécesseur, ce qui donne à la montre un aspect et une sensation plus haut de gamme. L’Apple Watch Series 9 est disponible en cinq options de couleur : minuit, lumière des étoiles, argent, rose et rouge. Cependant, la Series 10 est disponible en quatre coloris : graphite, argent, or et noir sidéral. Avec la nouvelle génération de smartwatch, Apple a abandonné l’écran LTPO en oxyde polycristallin à basse température au profit du nouvel écran LTPO 3. Il offrira donc un taux de rafraîchissement et une autonomie de batterie plus rapides. Cependant, les deux montres offrent une luminosité maximale de 2000 nits.

3. L’Apple Watch Series 10 est dotée d’une nouvelle fonction d’apnée du sommeil. Cependant, la Series 9 sera également dotée de cette fonctionnalité dans la prochaine mise à jour logicielle. Par conséquent, pour les fonctionnalités avancées, la Series 10 comprend un capteur de température et une jauge de profondeur capable d’analyser les matrices respectives jusqu’à 6 mètres de profondeur.

4. L’Apple Watch Series 10 est la première montre connectée de la société à être équipée de haut-parleurs intégrés. Les utilisateurs peuvent donc écouter de la musique, des podcasts et d’autres contenus audio directement depuis leur poignet, alors que l’Apple Watch Series 9 ne dispose pas de ces fonctionnalités, notamment les fonctions Walkie-Talkie et Voice Feedback.

5. Les deux séries d’Apple Watch offrent une autonomie similaire allant jusqu’à 18 heures. Cependant, la série 10 comprend des capacités de charge rapide, permettant à la montre de se charger jusqu’à 80 % en seulement 30 minutes, ce qui pourrait constituer une amélioration importante pour les utilisateurs de montres connectées.

