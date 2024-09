Apple Watch Series 10 : prix, date de sortie et comment précommander

L’iPhone 16 a occupé le devant de la scène lors de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple lundi, mais ce n’était pas le seul nouveau gadget à faire ses débuts. Apple a également présenté la nouvelle Apple Watch Series 10 et une version noire de l’Apple Watch Ultra 2 existante. Toutes deux sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui et seront lancées le 20 septembre, la Series 10 étant proposée à partir de 399 $ et la dernière Ultra 2 à partir de 799 $.

L’Apple Watch Series 10 est l’appareil portable le plus fin d’Apple et est dotée d’un nouvel écran OLED grand angle, le plus grand écran qu’Apple ait utilisé dans une montre connectée à ce jour. Le nouveau dispositif portable fonctionne sur le S10 SiP (System in Package) d’Apple et propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment des alertes en cas d’apnée du sommeil, une maladie dans laquelle les personnes arrêtent de respirer pendant leur sommeil. L’Apple Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2 pourront également lire de la musique et des podcasts à l’aide des haut-parleurs intégrés de la montre, au lieu de l’utiliser simplement comme haut-parleur pour les appels.

Au cours de son bref passage sur les montres connectées, ma collègue Victoria Song a souligné à quel point l’écran plus grand de la série 10 fait une différence. Elle a également fait l’éloge du nouveau coloris noir des séries 10 et Ultra 2, même si, il faut l’admettre, le fermoir de la nouvelle boucle milanaise de cette dernière peut être difficile à utiliser. Nous partagerons davantage nos réflexions dans notre revue complète, mais en attendant, voici tout ce que vous devez savoir sur la précommande de la série 10 et de la nouvelle Ultra 2.

Où précommander l’Apple Watch Series 10

La prochaine Apple Watch Series 10 a été repensée avec un écran OLED grand angle plus lumineux et encore plus grand que celui de l’Apple Watch Ultra. Apple affirme également qu’il s’agit de la montre connectée la plus rapide à ce jour de la société, lui permettant d’atteindre jusqu’à 80 % de sa capacité en seulement 30 minutes. L’appareil portable est également plus fin dans l’ensemble, avec des coins plus arrondis qui lui confèrent une apparence plus douce et plus épurée.

Le wearable est livré avec quelques changements sous le capot, notamment une nouvelle puce S10 avec un moteur neuronal à quatre cœurs. Il intègre également de nouvelles fonctionnalités de santé et de remise en forme, notamment des capteurs de profondeur et de température ainsi qu’un accéléromètre qui détecte les troubles respiratoires potentiellement liés à l’apnée du sommeil. Une fois détecté, le wearable envoie des alertes à l’utilisateur et fournit un rapport détaillé à partager avec un médecin. Cette fonctionnalité n’a pas encore reçu l’approbation de la FDA, mais Apple s’attend à ce qu’elle le fasse dans les mois à venir. La prise en charge de watchOS 11 par le wearable introduit quant à elle d’autres fonctionnalités de remise en forme, notamment une mesure de la charge d’entraînement et la possibilité de mettre en pause vos anneaux d’activité.

Comme les modèles précédents, les derniers appareils portables d’Apple seront disponibles en finition titane et aluminium. Selon votre choix, vous avez le choix entre les couleurs suivantes : argent, or rose, noir de jais, gris foncé et une nuance gris clair « naturelle ». Vous pouvez actuellement précommander le modèle GPS sur Amazone, Meilleur achatet Pomme dans la taille 42 mm à partir de 399 $ ou la taille 46 mm à partir de 429 $ (Amazone, Meilleur achat, Pomme). Si vous souhaitez ajouter une connectivité cellulaire, vous pouvez précommander les modèles 42 mm et 46 mm pour 499 $ (Amazone, Meilleur achat, Pomme) et 529 (Amazone, Meilleur achat, Pomme) respectivement.

$399 L’Apple Watch Series 10 est dotée du plus grand écran de montre connectée jamais conçu par Apple, avec un nouveau panneau OLED grand angle et une conception plus fine. Le dispositif portable fonctionne également sur le nouveau S10 SiP de la société et prend en charge les alertes d’apnée du sommeil.

$429 La configuration de 46 mm de l’Apple Watch Series 10 est identique à celle de sa petite sœur, mais en plus grand. Elle est dotée d’un écran OLED grand angle et exploite le S10 SiP d’Apple, qui permet un traitement plus rapide des requêtes Siri sur l’appareil.

Où précommander l’Apple Watch Ultra 2 noire

L’Apple Watch Ultra 2 rafraîchie est désormais disponible dans une nouvelle option de couleur « noir satiné », marquant la première fois qu’Apple propose l’appareil portable dans plus d’une couleur. Comme la Series 10, elle prendra également en charge la détection de l’apnée du sommeil et diffusera de la musique et des podcasts via les haut-parleurs intégrés de la montre. Sinon, elle est identique à l’Ultra 2 sortie l’année dernière, ce qui signifie qu’elle continue de s’adresser à des types plus sportifs que les autres montres d’Apple. C’est toujours la montre la plus robuste et la plus durable de la gamme Apple, avec un processeur S9 de dernière génération et une puce ultra large bande de deuxième génération.

L’Apple Watch Ultra 2 noire est toujours disponible dans une seule configuration (49 mm, avec connectivité cellulaire) et sera lancée le 20 septembre avec un bracelet Ocean Band, un Alpine Loop ou un Trail Loop. Vous pouvez la précommander sur Amazone, Meilleur achatet Pomme pour 799 $ ou avec une boucle milanaise en titane assortie pour 899 $ (Amazone, Meilleur achat, Pomme).

$799 L’Apple Watch Ultra 2 est disponible en une seule taille (49 mm) et est destinée aux sportifs. C’est l’appareil portable le plus robuste de la gamme Apple, offrant l’écran le plus lumineux ainsi que la plus longue durée de vie de la batterie. Il fonctionne avec la puce S9 de dernière génération d’Apple, ce qui vous permet de profiter de la nouvelle fonction de double tapotement d’Apple.