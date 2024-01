Apple Watch Series 10 et la mise à jour majeure Ultra 3 sont désormais menacées, selon des initiés

Apple Watch a récemment fait la une des journaux, avec une interdiction de vente affectant les ventes aux États-Unis et une nouvelle version des Watch Series 9 et Watch Ultra désormais en vente. Tout est dû au fabricant de dispositifs médicaux Masimo, qui affirme qu’Apple a violé ses brevets avec sa fonction de surveillance de l’oxygène dans le sang, une fonctionnalité qui a désormais été supprimée des derniers modèles en vente dans les magasins Apple. Il semble désormais que ce problème pourrait affecter les versions 2024.

Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 9. David Phélan

Selon Mark Gurman de Bloomberg dans son dernier Bulletin d’information sur la mise sous tensionla récente décision de supprimer la fonction d’oxygène dans le sang en modifiant le logiciel signifiait que les séries 9 et Ultra 2 pouvaient rester en vente n’était que le début du problème.

Gurman appelle cela une modification logicielle et déclare : « Le changement a été assez simple : Apple vend déjà des montres avec certaines fonctionnalités de santé désactivées en raison de règles réglementaires. Il suffisait d’actionner le même interrupteur pour l’oxygène dans le sang aux États-Unis. »

Mais au-delà de cela, la question demeure de savoir si l’absence de cette fonctionnalité affectera les ventes des deux Montres. Gurman dit : « Je ne pense pas que ce sera le cas. Mais cela pose encore quelques problèmes à Apple. D’une part, c’est un énorme embarras. Le patron de Masimo Corp., qui a lancé tout ce processus en intentant une action en justice pour violation de brevet, passe à la télévision pour dénigrer Apple, lui demander des excuses et vanter ses propres produits. Il occupe une position unique parmi les concurrents d’Apple. Aucune autre entreprise n’a réussi à convaincre l’ITC d’interdire la vente d’un produit Apple aux États-Unis et d’obliger le puissant fabricant d’iPhone à proposer une fonctionnalité.

La fonction de surveillance de l’oxygène dans le sang introduite sur l’Apple Watch Series 6. Pomme

Et il y a une ramification plus importante qui affecte le lot de montres Apple de cet automne. Selon Gurman, l’une des nouvelles fonctionnalités de santé les plus importantes de l’Apple Watch Series 10 et de l’Apple Watch Ultra 3, en supposant que c’est ce que nous attendons avec impatience, est la détection de l’apnée du sommeil, qui est certainement une mesure de santé importante.

Gurman déclare : « Tout ce que je sais sur la détermination de l’apnée du sommeil suggère qu’il est essentiel d’obtenir des données solides sur l’oxygène dans le sang pendant la nuit pour obtenir un résultat précis. Donc, la bataille autour du capteur jette probablement un doute là-dessus aussi, du moins pour le moment.

J’en suis moins sûr que Gurman. Je pense qu’Apple travaillera sur d’autres moyens de ramener le suivi de l’oxygène dans le sang aux prochaines montres Apple, même si je ne sais pas si cela sera dû à un logiciel astucieux ou à un nouveau capteur. Quoi qu’il en soit, si l’on parvient à y parvenir, l’apnée du sommeil sera de nouveau à l’ordre du jour. Apple ne voudra pas que sa feuille de route interne soit déviée. D’autres appareils portables suivent l’apnée du sommeil, Apple est donc certainement à la hauteur.

