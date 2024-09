Apple Watch Series 10 dévoilée : quelles nouveautés pour la montre la plus fine et la plus légère d’Apple à ce jour ?

L’Apple Watch Series 10 a été dévoilée lors de l’événement « Glowtime » du géant de la technologie le 9 septembre, aux côtés de la nouvelle série iPhone 16, des AirPods 4 et de bien d’autres. L’appareil portable sera disponible en trois coloris : un noir de jais brillant et profond, un or rose chaleureux et un aluminium argenté classique.

Voici les nouvelles fonctionnalités qui donnent à l’Apple Watch Series 10 un avantage sur la dernière Apple Watch.

Apple Watch Series 10 annoncée lors de l’événement Apple 2024

L’Apple Watch Series 10, le dernier modèle de smartwatch d’Apple, présente les nouvelles fonctionnalités suivantes :

L’écran le plus grand et le plus avancé jamais conçu pour Apple Watch

L’Apple Watch Series 10 est désormais plus grande avec des tailles de 42 mm et 46 mm, contre 41 mm et 45 mm sur la Series 9. L’écran a des coins plus arrondis et un rapport hauteur/largeur plus large, ce qui, selon Apple, lui donne une apparence plus douce, plus élégante et plus épurée. De plus, il sera doté du tout premier écran OLED grand angle d’Apple, ce qui le rendra 40 % plus lumineux que les modèles précédents.





Plus fin et plus léger que jamais

La Series 10 est l’Apple Watch la plus fine jamais conçue, avec seulement 9,7 millimètres, soit près de 10 % plus fine que la Series 9. La Series 10 pèse également près de 20 % de moins que la Series 9 et est fabriquée à partir de titane recyclé à 95 %.

Charge plus rapide, même autonomie de batterie

Bien que la nouvelle Apple Watch Series 10 se charge plus rapidement que les précédentes, une charge complète ne vous offrira que 18 heures d’autonomie à la fois. Une nouvelle conception intègre une bobine de charge plus efficace qui permet à la montre de se charger jusqu’à 80 % en 30 minutes.

Nouvelle détection de l’apnée du sommeil

Environ 1 milliard de personnes Les personnes atteintes d’apnée du sommeil souffrent d’une maladie qui affecte la respiration et peut perturber le sommeil. La nouvelle Apple Watch Series 10 (ainsi que les Series 9 et Ultra 2) est dotée d’une fonction de détection de l’apnée du sommeil qui utilise un accéléromètre pour surveiller une mesure appelée « troubles respiratoires ». Elle vous avertira si elle présente des signes constants d’apnée du sommeil modérée à sévère.

Nouvelle jauge de profondeur intégrée, capteur de température de l’eau et application Tides

Une nouvelle application Depth se lance automatiquement lorsque l’Apple Watch Series 10 est immergée et mesure les profondeurs jusqu’à 6 mètres (20 pieds), ainsi que la température de l’eau. Une nouvelle application Tides affiche sept jours d’informations sur les marées montantes, descendantes, hautes et basses, le lever et le coucher du soleil pour les côtes du monde entier.

