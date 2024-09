Apple Watch Series 10 annoncée avec un écran plus grand et un design plus fin

La 10e version de l’Apple Watch a été annoncée lors de l’événement d’Apple lundi et dispose d’un écran OLED grand angle 40 % plus lumineux et plus grand que l’écran de l’Apple Watch Ultra.

La nouvelle Apple Watch Series 10 ne mesure que 9,7 millimètres d’épaisseur, ce qui la rend 10 % plus fine que l’Apple Watch Series 9. Apple affirme que son écran OLED plus grand, le plus grand utilisé dans une Apple Watch à ce jour, permet à l’appareil portable d’afficher une ligne de texte supplémentaire à l’écran, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier plus facilement leurs e-mails et leurs messages en un coup d’œil.

Alimentée par la nouvelle puce S10 d’Apple dotée d’un moteur neuronal à quatre cœurs, la Series 10 présente une finition en aluminium poli et un nouveau dos en métal intégrant les différentes antennes de la montre connectée. Elle est toujours étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et comprend une bobine de charge plus grande permettant des charges plus rapides. La batterie de la Series 10 peut être chargée à 80 % de sa capacité en seulement 30 minutes, tandis qu’avec une charge complète, l’autonomie de la batterie est estimée à 18 heures.

La Series 10 sera la première Apple Watch à proposer une détection de l’apnée du sommeil (en attente d’approbation par la FDA), en utilisant l’accéléromètre de la montre connectée pour surveiller la respiration de l’utilisateur lorsqu’il la porte régulièrement pendant son sommeil. L’apnée du sommeil est une maladie qui provoque un arrêt soudain de la respiration pendant le sommeil et est généralement détectée à l’aide d’un équipement qui surveille le cœur, les schémas respiratoires, l’activité cérébrale et même les mouvements des membres du patient. Si la Series 10 détecte des signes d’apnée du sommeil, elle alertera l’utilisateur et fournira un rapport détaillé qui pourra être partagé avec un médecin qui pourra établir un diagnostic officiel.

Les haut-parleurs de la série 10 sont plus petits pour améliorer l’autonomie de la batterie de la montre connectée, mais Apple affirme que ce changement n’affecte pas ses performances sonores. Pour la première fois, les haut-parleurs de la série 10 peuvent également être utilisés pour diffuser de la musique et des podcasts, et ne se limitent pas à une utilisation en mode mains libres pour les appels.

L’Apple Watch Series 10 sera disponible en trois finitions : naturel, or et gris ardoise foncé, ainsi qu’une version en titane 20 % plus légère que la Series 9. Elle sera disponible le 20 septembre et sera proposée à partir de 399 $ pour une version uniquement GPS, ou 499 $ pour une version avec capacités cellulaires.

La 10e Apple Watch arrive après presque une décennie de mises à jour itératives pour la montre connectée de la société. Apple s’est d’abord concentrée sur la commercialisation de la montre comme un accessoire de mode et un compagnon pour iPhone, mais l’Apple Watch est depuis devenue un outil de santé et de remise en forme essentiel grâce aux mises à niveau matérielles et aux nouvelles fonctionnalités ajoutées à watchOS.

La série 10 succède à l’Apple Watch Series 9 de l’année dernière, qui a introduit des fonctionnalités telles qu’un geste « double tap » permettant de répondre aux appels d’une seule main, un écran plus lumineux et un nouveau S9 SiP (System in Package), offrant un traitement plus rapide sur l’appareil pour les demandes Siri.

Avant cela, l’Apple Watch Series 8 avait ajouté des capteurs de température pour un meilleur suivi de la santé ainsi qu’une détection des collisions et avait fait ses débuts aux côtés de l’Apple Watch Ultra, avec un écran plus grand, des boutons supplémentaires et une conception plus robuste et durable pour l’aider à rivaliser avec les produits axés sur les activités de plein air d’entreprises comme Garmin et Suunto.