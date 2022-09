Apple Watch SE de première génération abandonnée alors que de nouveaux modèles sont annoncés

Apple a retiré l’Apple Watch SE de première génération de l’Apple Store en ligne, abandonnant le portable après avoir annoncé aujourd’hui l’Apple Watch SE de deuxième génération lors de son événement spécial “Far out”.

L’Apple Watch SE de première génération est sortie en 2020, lancée en tant qu’appareil d’entrée de gamme destiné aux nouveaux utilisateurs d’Apple Watch, offrant un écran 30% plus grand par rapport à l’Apple Watch Series 3, des notifications de fréquence cardiaque élevée et basse, irrégulières notifications de rythme cardiaque et un boîtier en aluminium proposé dans les finitions Space Grey, Silver et Gold.

Bien que les appareils portables soient abandonnés par Apple aujourd’hui, les acheteurs trouveront probablement toujours l’Apple Watch SE de première génération chez des détaillants tiers.

