La Watch SE de deuxième génération d’Apple arrive avec le logiciel WatchOS 9, une puce plus rapide, de nouvelles options de couleurs et la fonction de détection de collision qui est également disponible dans les modèles Watch Ultra et Series 8. Au lancement, son prix commencera également à 249 $, nettement moins que le prix de départ du SE 2020 qui a été lancé à 279 $.

Recherchez les finitions minuit, starlight et argent avec une coloration uniforme qui s’étend jusqu’à l’arrière du boîtier de la montre. La puce S8 permet à l’appareil de fonctionner en douceur et plus rapidement, et avec WatchOS 9, vous pouvez profiter de mises à niveau des applications boussole, sommeil, santé et entraînement ou prolonger la durée de vie de votre batterie.

Apple Watch SE Hands-On : une montre plus rapide à un prix inférieur.