Apple Watch SE 2 atteint 206 $, M2 Mac mini 123 $ de réduction, coques FineWoven pour iPhone 15 à partir de 18 $, plus

Une paire de réductions de 123 $ figure en tête d’affiche de toutes les meilleures offres Apple d’aujourd’hui, en guise de l’Apple Watch SE 2 cellulaire descend à 206 $. Il est inférieur au modèle GPS typique à ce nouveau plus bas historique, et est rejoint par Le Mac mini M2 de 512 Go d’Apple est désormais disponible 676 $ – avec les mêmes 123 $ d’économies attachées. De plus, des remises de liquidation sur Coques FineWoven pour iPhone 15 de 18 $. Lancez-vous pour tout cela et bien plus encore dans la dernière version 9to5Jouets Heure du déjeuner.

Économisez 123 $ sur une Apple Watch SE 2 cellulaire à 206 $

Amazon propose désormais le Apple Watch SE 2e génération 44 mm pour 206 $ avec connectivité GPS et cellulaire. Il s’agit d’une baisse par rapport au prix habituel de 329 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique. C’est non seulement 123 $ de moins que le prix habituel, mais aussi bien en dessous de ce que nous avons vu sur le modèle standard uniquement GPS – qui se vend actuellement à 229 $. Donc, que vous envisagiez d’activer immédiatement les fonctionnalités cellulaires ou que vous envisagiez simplement de l’utiliser comme compagnon iPhone, c’est le meilleur choix. meilleur prix à ce jour sur le portable plus abordable de l’entreprise. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Apple Watch SE 2 arrive en tant que prise plus abordable sur les appareils portables phares de la société avec en grande partie le même design. En exécutant watchOS 10, vous envisagez la possibilité de tout suivre, des courses à la fréquence cardiaque et au sommeil, avec une nouvelle boussole intégrée complétant également le parcours de remise en forme. Il existe également une détection des accidents et bien plus encore dans la construction basée sur l’écran Retina avec une résistance à l’eau supplémentaire pour gérer l’usure quotidienne sous la douche ou suivre la natation.

Le Mac mini M2 de 512 Go d’Apple est désormais tombé à 676 $

Amazon propose désormais le dernier Mac mini M2 pour 499 $. Il passe du prix habituel de 599 $ pour vous faire économiser 100 $, une réduction qui se retrouve également égalée. chez B&H. Les deux correspondent au prix le plus bas depuis plus d’un mois, tout en revenant à la deuxième meilleure remise que nous ayons jamais vue. Le modèle SSD surélevé de 512 Go est également en vente à 676 $, en baisse par rapport à son prix de 799 $. Nous détaillons à quoi s’attendre de l’expérience dans un examen pratique. Nous examinons également de plus près ce que ces offres Mac mini offrent en dessous du pli.

Pommes Mac-mini M2 rafraîchit un facteur de forme bien-aimé pour présenter son silicium interne de génération précédente. Ainsi, même si ce n’est pas alimenté par la nouvelle puce M3, il s’agit de la dernière version d’Apple dans la gamme. Il existe la même version compacte qui a rendu les versions précédentes si populaires parmi les nouveaux propriétaires de Mac, ainsi que parmi les utilisateurs de postes de travail rationalisés et les amateurs. Les performances améliorées de la puce M2 s’associent également à deux ports Thunderbolt 4, une paire d’emplacements USB-A, une sortie HDMI et Gigabit Ethernet. Vous trouverez également le Wi-Fi 6E et au moins un processeur à 8 cœurs soutenu par un GPU à 10 cœurs et au moins 256 Go de stockage.

Les coques FineWoven pour iPhone 15 d’Apple valent enfin la peine d’être essayées

Si vous attendiez une chance d’essayer Les nouvelles coques FineWoven d’Apple sans payer le prix fort, Amazon vous soutient alors que les économies sont réalisées sur différents styles du nouvel accessoire iPhone 15. Ces étuis lancés l’automne dernier pour offrir une alternative au cuir, et commence maintenant à partir de 18 $. Il existe un certain nombre de couleurs différentes disponibles, chacune d’entre elles tombant du prix habituel de 59 $ pour marquer de nouveaux plus bas historiques. Nous examinons l’ensemble de l’expérience en pratique, mais s’il y a déjà eu un moment pour essayer le nouveau matériel par vous-même, c’est maintenant.

Pommes nouveaux étuis FineWoven enveloppez votre iPhone 15 dans une finition entièrement rafraîchie destinée à remplacer le cuir. Le matériau microsergé est composé à 68 % de matériaux recyclés post-consommation et présente une finition douce au toucher disponible en différentes couleurs. Il existe également une prise en charge MagSafe, comme on peut s’y attendre d’un étui Apple officiel. La réduction d’aujourd’hui s’applique à trois styles différents. Chacun d’entre eux est à son plus bas niveau et constitue l’une des premières chances d’épargner.

