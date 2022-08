Apple Watch SE 2 (2022) : tout ce que vous devez savoir

Apple a présenté l’Apple Watch SE en 2020, apportant pour la première fois le surnom SE économique à l’Apple Watch. Tout comme son homologue iPhone, l’Apple Watch SE semble offrir une expérience de haute qualité, mais à un prix moins cher.

C’était un excellent point d’entrée, mais en 2022, il devient de plus en plus difficile de rivaliser avec d’autres appareils portables. La question est donc de savoir quand la prochaine Apple Watch SE sortira-t-elle ? Et à quoi doit-on s’attendre ?

Ici, nous couvrons tout ce qu’il y a à savoir sur l’Apple Watch SE 2 jusqu’à présent, des rumeurs de prix et de publication aux dernières fuites de conception et de fonctionnalités.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le modèle actuel, jetez un œil à notre revue Apple Watch SE.

Quand sortira la nouvelle Apple Watch SE 2 (2022) ?

Apple n’a confirmé aucun détail sur le successeur potentiel de l’Apple Watch SE, il n’y a donc pas de date de sortie connue pour le moment.

Alors qu’Apple met à jour sa gamme principale d’iPhone chaque année comme sur des roulettes, la plupart des autres appareils ont un schéma plus sporadique. Comme pour l’iPhone SE, l’iPad Air et l’iPad mini, il semble que le cycle de vie d’Apple pour l’Apple Watch SE dure plus d’un an, sans sortie en 2021.

La bonne nouvelle est qu’il pourrait être publié plus tard en 2022 – selon Mark Gurman de Bloomberg en tout cas. Le journaliste l’a affirmé à plusieurs reprises dans son Power Up ! newsletter (la plus récente fin juin 2022) que l’Apple Watch SE devrait sortir aux côtés de l’Apple Watch Series 8 cet automne, et bien qu’aucune date de sortie solide n’ait encore été fournie, des fuites suggèrent que la prochaine Apple Watch principale devrait apparaissent en septembre.

Cela a été corroboré par un rapport d’iDropNews, ses sources affirmant également que l’Apple Watch SE 2 est sur le point de sortir aux côtés de l’Apple Watch Series 8 plus tard cette année.

Si Apple s’en tient à son cycle de sortie habituel pour l’Apple Watch Series 8, il est plus que probable que nous verrons l’Apple Watch SE 2 sortir dans le courant de Septembre 2022.

Combien coûtera la nouvelle Apple Watch SE 2 (2022) ?

Comme il n’y a eu jusqu’à présent qu’une seule version SE de l’Apple Watch, nous ne pouvons l’utiliser que comme guide. Actuellement, l’appareil de première génération vous coûtera ce qui suit :

Apple Watch SE (GPS) – 249 £ / 279 $ US / 429 $ AU

Apple Watch SE (GPS + cellulaire) – 299 £ / 329 $ US / 499 $ AU

Cependant, un rapport d’iDropNews suggère qu’il pourrait y avoir une hausse des prix en magasin pour l’Apple Watch SE 2 en raison de la hausse de l’inflation. Selon les sources du site, l’Apple Watch SE 2 commencerait à 299 $ aux États-Unis, soit une augmentation de 20 $ par rapport au modèle de première génération.

Considérant que l’Apple Watch SE est l’alternative abordable d’Apple au modèle phare, c’est quelque peu surprenant. Pourrions-nous également voir une augmentation de 20 $ de l’Apple Watch Series 8 pour conserver le même écart de prix de 120 $ entre les deux modèles ? Cela reste à voir.

Rumeurs sur la conception et les fonctionnalités de l’Apple Watch SE 2 (2022)

Bien qu’il y ait eu très peu de fuites ou de rumeurs sur l’Apple Watch SE de deuxième génération pendant un certain temps, un énorme rapport d’iDropNews donne notre premier aperçu de la prochaine smartwatch – et si c’est vrai, il semble que ce sera une mise à niveau tentante.

Jeu de puces S7

L’expérience Apple Watch s’est considérablement améliorée au fil des ans, et c’est particulièrement vrai dans le département de traitement. Alors que les premières itérations d’Apple Watch étaient en proie à de longs temps de chargement des applications, l’Apple Watch Series 7, produit phare, offre des performances quotidiennes rapides – et ces performances pourraient également arriver sur le SE de nouvelle génération.

L’Apple Watch SE 2 devrait bénéficier d’une augmentation de la puissance de traitement, des rumeurs pointant vers l’inclusion du même chipset Apple S7 que le produit phare Apple Watch Series 7. Si c’est vrai, il s’agit d’une mise à niveau significative par rapport au chipset Apple Watch S5 utilisé dans le portable de première génération.

Fait intéressant, iDropNews n’est pas la seule publication à affirmer que l’Apple Watch SE 2 arborera le processeur de la série 7 ; Mark Gurman de Bloomberg suggère également que c’est le cas dans une édition fin juin 2022 de son Power Up! bulletin.

Il note également que le chipset S8 utilisé dans la prochaine série 8 sera identique au S7 en termes de puissance de traitement. L’inclusion du S7 dans l’Apple Watch SE 2 est donc une perspective passionnante.

ECG

Bien que l’Apple Watch SE de première génération présente bon nombre des mêmes fonctionnalités que la

Apple Watch série 4il en manque un important – l’ECG.

L’application Electrocardiogram vous permet de prendre des enregistrements de votre rythme cardiaque, puis de vérifier la présence de fibrillation auriculaire, qui est un rythme irrégulier. C’est un outil très utile pour surveiller la santé de votre cœur, avec l’avantage supplémentaire que vous pouvez montrer les enregistrements à votre médecin si vous avez des inquiétudes.

Tout cela est sur le point de changer avec l’Apple Watch SE 2, avec des sources d’iDropNews suggérant que la technologie ECG fera une apparition sur la prochaine smartwatch – bien que vous ne devriez pas vous attendre à la technologie de surveillance de l’oxygène sanguin introduite sur la série 6.

Affichage permanent

La technologie d’affichage permanent a changé la donne pour l’Apple Watch Series 5 au lancement, supprimant le besoin de lever le poignet pour voir l’heure ou d’autres informations importantes à l’écran. Au lieu de cela, la montre affiche des données pertinentes à tout moment, comme une montre traditionnelle, sans effets néfastes sur la durée de vie de la batterie.

C’est une fonctionnalité pratique dans les nouveaux modèles d’Apple Watch, et elle arrive enfin sur l’Apple Watch SE 2 – selon iDropNews, de toute façon.

Aucune modification de conception

Mais, malgré toutes les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch SE 2, iDropNews suggère que la seule chose qui restera inchangée est le design. Il viendra prétendument dans le même boîtier en aluminium que le modèle de première génération, avec des tailles de boîtier identiques de 40 mm et 44 mm.

Étant donné qu’Apple n’a mis à jour que le facteur de forme de l’Apple Watch phare avec la série 7, il n’est pas surprenant qu’il ne se précipite pas pour apporter le nouveau look à un modèle plus abordable. Mais bon, on peut toujours attendre avec impatience l’Apple Watch SE 3, n’est-ce pas ?

