Apple Watch robuste: date de sortie, prix et rumeurs de fonctionnalités

L’Apple Watch est un kit haut de gamme, offrant une expérience holistique de smartwatch, mais elle ne peut pas tout à fait rivaliser avec les alternatives de Garmin axées sur l’extérieur avec une conception plus durable et robuste – mais cela pourrait être sur le point de changer avec la nouvelle Apple Watch Édition robuste.

Des fuites et des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille dur sur une nouvelle Apple Watch robuste conçue pour les grands espaces, dotée d’un boîtier plus durable, d’un écran plus grand et peut-être même d’une amélioration de la durée de vie standard de la batterie de 18 heures. La meilleure partie? Selon les rumeurs, il sortira dans les prochains mois aux côtés de l’Apple Watch Series 8.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur l’Apple Watch robuste en ce moment, y compris la dernière date de sortie, les prix et les rumeurs de fonctionnalités.

Comment s’appellera l’Apple Watch robuste ?

Grâce à des fuites, nous savons qu’Apple travaille sur une Apple Watch robuste à huis clos à Apple Park, mais en ce qui concerne l’image de marque, tout le monde le devine.

La plupart des fuites ont fait référence à l’Apple Watch par sa caractéristique principale – sa nature robuste – plutôt que par son nom officiel. Apple Watch Explorer Edition a été une option populaire dans le passé, qui s’est récemment développée en Apple Watch Rugged Edition.

Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’il s’appellera plutôt Apple Watch Pro, et cela a du sens. Non seulement la rumeur veut qu’elle soit plus riche en fonctionnalités que l’Apple Watch Series 8 standard, mais c’est aussi la marque qu’Apple utilise sur pratiquement toutes les autres gammes de produits, de l’iPhone à l’iPad en passant par le Mac et même les AirPods.

Cependant, il est tout à fait possible qu’Apple puisse opter pour autre chose – nous devrons simplement attendre et voir.

Quand la robuste Apple Watch sortira-t-elle ?

Selon certaines rumeurs, la robuste Apple Watch fera ses débuts aux côtés des nouvelles Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE.

Il n’y a pas encore de rumeurs solides sur la date de sortie, mais sur la base des versions précédentes qui ont traditionnellement lieu en septembre de chaque année, nous prévoyons que la révélation aura lieu en septembre 2022.

Nous mettrons à jour cette section dès que nous en saurons plus.

Combien coûtera la robuste Apple Watch ?

Il est bien connu que l’Apple Watch est une smartwatch haut de gamme, avec l’Apple Watch Series 7 phare actuelle à partir de 399 $ / 369 £, et elle peut atteindre plus de 1000 $ / 1000 £ si vous optez pour des boîtiers plus premium et des combinaisons de bracelets de montre.

L’Apple Watch robuste devrait comporter un écran plus grand, un boîtier plus solide et une durée de vie de la batterie plus longue que la prochaine série phare 8, et le prix en tiendra probablement compte.

Bien que nous n’ayons pas encore obtenu de prix confirmés, Mark Gurman de Bloomberg a suggéré dans son Power Up! Newsletter qu’il pourrait commencer entre 900 et 999 $, soit plus du double du prix du produit phare standard.

Nous mettrons à jour cette section dès que nous entendrons le contraire.

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Rugged Edition

Comme son nom l’indique, l’Apple Watch robuste offrira une expérience plus durable adaptée à ceux qui passent beaucoup de temps en plein air, avec une durabilité améliorée du boîtier, un écran plus grand et, peut-être pour la première fois, une amélioration sur le autonomie standard de 18 heures.

Conception résistante

Avec le surnom de “robuste” flottant et une concentration présumée sur les sports extrêmes, il n’est pas surprenant que l’Apple Watch robuste soit plus durable que l’Apple Watch standard.

Mark Gurman de Bloomberg affirme que le châssis de l’édition robuste sera fabriqué à partir d’un métal plus résistant que l’aluminium, bien que le métal exact utilisé n’ait pas encore été révélé.

Il est possible qu’il puisse utiliser le même acier inoxydable que des variantes plus premium d’Apple Watch, ou qu’il puisse opter pour un matériau entièrement nouveau. Nous devrons attendre et voir pour l’instant.

Affichage plus grand

Malgré le fait qu’Apple n’a augmenté que récemment l’affichage de l’Apple Watch avec la série 7, passant de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm respectivement, Mark Gurman de Bloomberg suggère que l’Apple Watch robuste bénéficiera d’un écran plus grand que le reste de la Collection Série 8.

Selon Gurman, l’Apple Watch robuste comportera un écran de 2 pouces, par rapport à l’écran de 1,9 pouces des modèles phares actuels et à venir. Bien que cela puisse sembler peu, des chuchotements suggèrent que l’espace supplémentaire de l’écran pourrait être utilisé pour afficher plus de mesures pendant l’exercice, l’une des principales caractéristiques du modèle robuste.

Il offre également une résolution légèrement supérieure à celle de la montre standard, avec une rumeur de 410 x 502 par rapport à la norme 396 x 484 de la plus grande série 7 de 45 mm.

Alors, même si ce ne sera pas dramatiquement plus grand, il est prudent de s’attendre à un écran légèrement plus grand avec l’Apple Watch robuste à la sortie plus tard cette année.

Durée de vie de la batterie améliorée

Avec un écran plus grand devrait venir une batterie interne plus grande, et cela devrait prolonger la durée de vie de la batterie au-delà de 18 heures pour la toute première fois — c’est en tout cas selon Mark Gurman.

Bien qu’aucun détail ne soit fourni, Gurman pense que l’Apple Watch robuste durera plus longtemps que le reste de la collection Apple Watch, ajoutant encore à son objectif «extérieur robuste» où les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de recharger la montre une fois par jour.

Nous ne nous attendons pas à une véritable autonomie de plusieurs jours comme certaines alternatives Android, mais si nous pouvions voir une utilisation complète de 24 à 48 heures, ce serait un exploit énorme et sans aucun doute un énorme attrait pour les consommateurs tentés.

Autres fonctionnalités de la Watch Series 8

En tant que membre de la famille Apple Watch Series 8, il est prudent de supposer que l’édition robuste bénéficiera de bon nombre des nouvelles fonctionnalités et modifications disponibles sur l’Apple Watch Series 8.

Bien que cela reste à confirmer, on soupçonne que la robuste Apple Watch empruntera de nouveaux capteurs de fitness, y compris un capteur de température corporelle qui devrait faire sa première apparition sur les appareils portables d’Apple plus tard cette année.

L’Apple Watch robuste comportera également apparemment le même chipset S8 que la série 8, qui en soi serait presque identique au chipset des séries 7 et 6.

Il est également sûr de supposer qu’il bénéficiera des nouveaux ajustements de watchOS 9, avec la possibilité d’afficher plus de mesures d’exercice à l’écran à tout moment, de mieux gérer les notifications entrantes et plus encore.

Attendez-vous avec impatience la révélation de l’Apple Watch robuste plus tard cette année ? Faites-le nous savoir sur Twitter.

