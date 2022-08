‘Apple Watch Pro’ pourrait prendre en charge les anciens groupes Apple Watch après tout, mais ils ne conviendront pas aussi bien

Il a été rapporté plus tôt aujourd’hui que Selon les rumeurs, l’Apple Watch robuste d’Apple pourrait ne pas être compatible avec la gamme de bracelets et bracelets Apple Watch existants en raison de la taille de boîtier plus grande attendue du portable et de la nouvelle conception carrée, marquant la première fois qu’Apple a abandonné la compatibilité avec l’un de ses accessoires Apple Watch.

Cependant, dans le cadre d’un suivi de la rumeur, qui provenait de l’utilisateur de Weibo OnclePan (passant par MacRumeurs), Mark Gurman de Bloomberg a suggéré que la nouvelle Apple Watch Pro d’Apple pourrait après tout prendre en charge les anciennes bandes Apple Watch, bien qu’elles ne conviennent peut-être pas aussi bien.

Dans un tweet lundi, Gurman a déclaré: “Je pense que l’Apple Watch Pro prendra en charge les groupes plus anciens – même si peut-être qu’ils ne s’adapteront pas aussi bien ou ne sembleront pas aussi transparents compte tenu de la taille de la nouvelle montre.”

Je pense que l’Apple Watch Pro prendra en charge les bandes plus anciennes, même si elles ne s’adapteront peut-être pas aussi bien ou n’auront pas l’air aussi transparentes compte tenu de la taille de la nouvelle montre. —Mark Gurman (@markgurman) 29 août 2022

En ce qui concerne l’Apple Watch Series 8 et la nouvelle Apple Watch SE 2 qui devraient également être annoncées lors de l’événement de septembre, ces nouveaux appareils portables continueront probablement à prendre en charge tous les accessoires Apple Watch existants, car aucun des appareils ne devrait recevoir de modifications de conception majeures par rapport à les versions existantes.

On dit depuis longtemps que l’Apple Watch “ Pro ” offre un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, probablement du titane, remplaçant probablement le La série Apple Watch ‘Edition’ qui était auparavant l’Apple Watch la plus premium disponible.

