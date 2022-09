Apple Watch Pro fuit dans les rendus basés sur la CAO

Apple se prépare à organiser son événement annuel traditionnel de septembre ce mercredi et devrait dévoiler la nouvelle famille d’iPhone 14 aux côtés de nouvelles montres intelligentes. L’un d’entre eux, l’Apple Watch Pro provisoirement nommé, serait le portable le plus haut de gamme et le plus “Pro” que l’entreprise ait jamais fabriqué.

Et aujourd’hui, moins de 48 heures avant ce qui pourrait être son dévoilement officiel, l’Apple Watch Pro a été prise dans certains rendus basés sur la CAO. Ils montrent un modèle plus volumineux que les itérations précédentes d’Apple Watch, et les rumeurs prétendent qu’il aura un boîtier de 47 ou 49 mm et un écran de presque 2 pouces qui sera apparemment plat, pour mieux le protéger des chocs.















Rendus basés sur Apple Watch Pro CAD

En effet, selon les spéculations, il s’agira d’un appareil destiné à rivaliser avec Garmin – un portable pour les athlètes et les personnes qui aiment faire des choses en plein air. D’où la taille plus grande et la robustesse vraisemblablement accrue. Il a même un bouton supplémentaire sur le côté gauche, bien que pour le moment on ne sache pas à quoi cela sert.

La plus grande taille permettra une batterie plus grande, et selon les fuites passées, la Watch Pro aura un boîtier en titane et un mode basse consommation. Cependant, tout cela pourrait finir par vous coûter cher, car le prix supposé de cette smartwatch est de 900 $ à 1 000 $.

Si, pour une raison quelconque, l’Apple Watch Pro (ou quel que soit son nom) ne sera pas annoncée cette semaine, il y a toujours l’événement d’octobre d’Apple pour s’en occuper – c’est à ce moment-là que les nouvelles tablettes et ordinateurs voient généralement le jour. , et il en sera peut-être de même cette année.

La source