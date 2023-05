Apple Watch Pride Edition Sport Band maintenant disponible à la commande via l’Apple Store en ligne

Le nouveau bracelet sport Apple Watch Pride Edition d’Apple est désormais disponible à la commande via apple.com et l’application Apple Store, avec des livraisons et une disponibilité en magasin à partir de demain, le mercredi 24 mai.

Le nouveau groupe présente un arc-en-ciel de formes géométriques sur une base blanche, qui sont moulées par compression dans le groupe final.

Apple dit que dans le processus de formation des nouvelles bandes, le matériau de base coule autour de chaque forme individuelle, créant de petites variations dans leur disposition, sans deux bandes identiques.

Le bracelet sport Pride Edition est au prix de 49 $ (US).