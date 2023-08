Apple Watch pourrait changer de couleur pour correspondre à ce que vous portez à l’avenir

L’Apple Watch dispose actuellement de fonctionnalités de personnalisation telles que des bracelets de montre colorés et des cadrans de montre modifiables. Mais l’Apple Watch du futur pourrait un jour donner à la personnalisation une touche futuriste.

UN brevet du géant de la technologie, publié mercredi, propose de vous donner plus de contrôle sur le design du cadran de votre montre en lui permettant de correspondre à presque tout ce que vous voulez. En théorie, cela pourrait signifier tenir un objet de votre choix sur l’écran de l’Apple Watch (par exemple votre T-shirt), appuyer sur un bouton pour activer le capteur, puis observer le changement de couleur du cadran de la montre pour correspondre à la teinte de votre choix.

Plus précisément, une future Apple Watch pourrait avoir un capteur d’échantillonnage de couleurs derrière l’écran, selon le brevet Electronic Devices With Color Sampling Sensors. Il pourrait déterminer la couleur d’un objet en y projetant différentes lumières et en voyant la quantité de lumière réfléchie, selon le document. L’appareil utilise ensuite les « données de réflectance lumineuse correspondantes » pour ajuster la couleur de son écran en fonction de l’objet.

Actuellement, l’Apple Watch permet de changer la couleur d’éléments comme les aiguilles des heures et des minutes par exemple. Mais vous ne pouvez pas modifier chaque élément du cadran de la montre, et tous les cadrans n’ont pas non plus la possibilité de changer de couleur.

« La couleur peut être… assortie à la couleur d’un objet extérieur tel qu’un bracelet de montre, un vêtement ou tout autre objet extérieur approprié », indique le dépôt de brevet. « Ce processus d’échantillonnage des couleurs peut permettre à l’utilisateur de personnaliser l’apparence de [the Watch] afficher de sorte que la palette de couleurs affichée… corresponde au bracelet de montre, aux vêtements ou à tout autre article de l’utilisateur.

Le brevet suggère également que le capteur d’échantillonnage de couleurs pourrait être utilisé sur d’autres bijoux portés par l’utilisateur, tels que des bagues, des colliers, des boucles d’oreilles ou des bracelets. Comme pour tout brevet Apple, cela ne garantit pas que le géant de la technologie publiera une telle fonctionnalité, mais cela montre que l’entreprise est intéressée à l’explorer.

Ce brevet a été déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques en août 2020, mais vient d’être publié mercredi. Dans le même esprit, Apple a déjà obtenu un brevet pour un bracelet Apple Watch à changement de couleur qui pourrait être contrôlé avec une application iPhone.

