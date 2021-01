Apple Watch pourrait bientôt ajouter des entraînements de marche audio guidés, des références de fonctionnalités repérées sur iOS 14.4 bêta

Apple prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité sur les modèles Apple Watch qui offrira des « entraînements de marche » guidés lorsque l’appareil est connecté à l’alimentation et à un iPhone. Le nouveau paramètre d’entraînement guidé qui doit être activé manuellement est apparu sur la version bêta d’iOS 14.4, mais serait également déployé sur la smartwatch. La fonctionnalité n’est actuellement pas fonctionnelle dans la version bêta du système d’exploitation et son utilisation exacte reste incertaine. Cependant, le nouveau mode d’entraînement semble être une extension des rappels actuels « Time to Stand » sur l’Apple Watch qui encouragent les utilisateurs à se lever et à marcher un peu une fois par heure.

9to5Mac ajoute que la publication a trouvé des références à «WORKOUT_GUIDED_WALK» dans le code source de la bêta lors de son enquête sur le code. Dans son rapport, il a indiqué que les utilisateurs pourraient être en mesure de profiter des entraînements de marche grâce à des instructions audio. Pendant ce temps, le paramètre de la fonction « Temps de marche » sur la version bêta d’iOS 14.4 et Apple Watch indique « Les entraînements sont téléchargés lorsque l’Apple Watch est connectée à une source d’alimentation et à proximité de votre iPhone. Les entraînements terminés sont supprimés automatiquement », comme indiqué dans une capture d’écran disponible sur Twitter. Le rapport 9to5Mac ajoute que sur la base du fait que ces entraînements spéciaux doivent être téléchargés et automatiquement supprimés une fois terminés, Time to Walk peut utiliser une piste audio dédiée avec ces sessions.

Apple rappelle déjà aux utilisateurs de « marcher » avec ses rappels Time to Stand.Par conséquent, les entraînements de marche peuvent offrir de nouveaux objectifs et cibles via des instructions guidées – similaires au service Apple Fitness Plus qui propose des routines de fitness quotidiennes. Il n’est pas clair si le guide Time to Walk nécessiterait un abonnement Fitness Plus pour fonctionner. Notamment, l’abonnement fitness d’Apple ne fournit que des routines d’entraînement en intérieur, il ne serait donc pas surprenant que la société apporte les nouveaux entraînements audio guidés derrière un mur de paiement. En revanche, l’entreprise pourrait également proposer des séances d’entraînement «Time to Push» pour les personnes qui ont un handicap physique et sont incapables de marcher. L’Apple Watch propose déjà des alertes Time to Roll comme alternative aux rappels Time to Stand, pour les utilisateurs de fauteuils roulants.