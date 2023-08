Apple Watch microLED retardée en raison de problèmes de production

Selon une nouvelle analyse de la chaîne d’approvisionnement, la première montre d’Apple avec un écran microLED ne sera pas lancée en 2025 comme initialement prévu, mais en 2026 en raison de contraintes technologiques liées au processus de production. Selon le rapport, LG est le principal fournisseur d’Apple (et probablement le seul pour l’instant), et le géant coréen de la technologie cherche un moyen de rendre possible la production de panneaux microLED.

Dans l’état actuel des choses, la production de microLED est extrêmement coûteuse pour plusieurs raisons, notamment les faibles rendements. La production de ces panneaux est très délicate et de nombreuses unités ne sont pas aux normes. La nature des diodes électroluminescentes microscopiques rend l’ensemble du processus gênant.

LG aurait proposé une solution pour réparer les panneaux microLED défectueux, mais ce processus à lui seul est également assez coûteux en ce moment. C’est pourquoi LG rachète désormais des brevets, dont 14 brevets américains déposés par la firme taïwanaise Ultra Display Technology. Ces brevets sont liés à un positionnement plus fiable et précis des puces, ce qui se traduit par des rendements plus élevés.

La première Apple Watch à proposer les panneaux microLED sera l’Ultra et la technologie se répercutera plus tard sur les modèles réguliers.

