Les montres intelligentes telles que l’Apple Watch et les trackers de fitness tels que ceux fabriqués par des sociétés comme Garmin et Fitbit, peuvent être essentiels pour détecter les cas de Covid-19 chez des patients asymptomatiques quelques jours avant qu’ils ne montrent le moindre signe de malaise, selon des études de recherche menées par divers organismes comme le Mount Sinai Health System à New York et l’Université de Stanford en Californie. Selon les études, des trackers tels que Fitbit, Garmin et Apple Watch peuvent détecter la variabilité de la fréquence cardiaque – une métrique qui, selon les experts, est essentielle pour déterminer si quelque chose ne va pas avec votre corps.

La métrique de la variabilité de la fréquence cardiaque mesure essentiellement le temps entre deux battements cardiaques. Si votre santé va bien et que votre corps ne souffre d’aucune infection, il est courant que votre fréquence cardiaque fluctue en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, votre fréquence cardiaque changera lorsque votre système nerveux réagira au stress, détendu heures et à tout moment pertinent. Cependant, si votre corps souffre d’infections, et en particulier d’infections inflammatoires, le système nerveux réagit plus lentement, entraînant une moindre variabilité de la fréquence cardiaque.

Rob Hirten, auteur de l’étude Mount Sinai sur les trackers et professeur assistant de médecine à la Icahn School of Medicine de l’institut, a déclaré dans une interview à CBS News: «Pour le moment, nous comptons sur les gens qui disent qu’ils sont malades et non se sentir bien, mais porter une Apple Watch ne nécessite aucune intervention active de l’utilisateur et peut identifier les personnes qui pourraient être asymptomatiques. C’est un moyen de mieux contrôler les maladies infectieuses. Nous savions déjà que les marqueurs de variabilité de la fréquence cardiaque changent à mesure que l’inflammation se développe dans le corps, et Covid est un événement incroyablement inflammatoire. Cela nous permet de prédire que les gens sont infectés avant même de le savoir. »

Le professeur Michael Snyder, qui a dirigé la recherche pour l’Université de Stanford, a en outre souligné que le plus grand avantage de l’utilisation de trackers et de smartwatches pour détecter les infections est que cela peut permettre une surveillance cohérente et donc permettre une détection plus rapide non seulement de Covid-19, mais de toute autre maladie. . Ceci est en contraste frappant avec la façon dont les tests Covid-19 fonctionnent aujourd’hui, qui peuvent au mieux prendre au moins 24 heures, et ne peuvent donc être effectués qu’une seule fois tous les quelques jours. Cela diminue l’efficacité de la détection précoce de Covid-19, et c’est là que les trackers de fitness et les smartwatches entrent en jeu.

Des rapports sur la question ont affirmé que ni Apple, ni Garmin, Fitbit ou tout autre fabricant de vêtements portables n’avaient participé en tant que sponsors aux études. À l’avenir, il sera intéressant de voir si l’un des trackers portables peut offrir des invites pour effectuer des visites chez le médecin en fonction des anomalies de la fréquence cardiaque. L’Apple Watch a souvent été reconnue pour avoir aidé à détecter le début d’une crise cardiaque, faisant ainsi des interventions vitales pour les gens. Ces études récentes vont plus loin dans la consolidation des références sérieuses qui accompagnent les montres intelligentes et les trackers d’aujourd’hui.