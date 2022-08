Apple Watch Fitness Tracking est assez bon pour les athlètes olympiques

Les montres connectées peuvent être accessoires élégants, et de nouvelles fonctionnalités les transforment lentement en smartphones que nous portons à nos poignets. Mais ce qu’ils font vraiment bien, ce sont les données froides et dures. Les millions de personnes qui les utilisent pour suivre leur condition physique au quotidien le savent, mais un jogging de 3 miles autour du pâté de maisons n’est pas la moitié. Les capacités de suivi de la condition physique d’Apple Watch sont suffisamment bonnes pour que même les athlètes d’élite en dépendent.

L’équipe australienne de natation olympique utilise à la fois l’Apple Watch et l’iPad pour affiner son entraînement, selon un profil Apple l’a fait sur Swimming Australia. L’équipe de natation australienne, les Dolphins, est parmi les meilleures au monde. Il a remporté 21 médailles aux Jeux olympiques de 2020, dont neuf médailles d’or. Il est arrivé deuxième seulement aux États-Unis. (Et l’un des entraîneurs du Dolphin est brièvement devenu viral pour ses célébrations incroyables.)

Apple Watch prend en charge le suivi des nageurs depuis Série 2 de 2016. Modèles mis à jour, comme les plus récents Série 7, peut non seulement compter les tours et le rythme des tours, mais aussi détecter automatiquement les types de course. La capacité de suivre les données est une chose, mais être capable de le faire avec suffisamment de précision pour les athlètes olympiques en est une autre.



“Pouvoir mesurer avec précision ma fréquence cardiaque entre les séries a été un point de données très précieux pour moi et mon entraîneur pour comprendre à quel point je réagis à l’entraînement”, a déclaré Zac Stubblety-Cook, qui a remporté une médaille d’or au 200 mètres brasse. aux Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré dans un communiqué via Apple.

“Les données sont l’ingrédient clé lorsqu’il s’agit de concevoir des résultats de performance pour les athlètes”, a déclaré Jess Corones, responsable des solutions de performance de Swimming Australia. “Nous avons constaté un engagement accru des athlètes portant l’Apple Watch, ce qui nous donne plus de points de données pour éclairer l’analyse et prendre des décisions d’entraînement.”

Apple n’est pas le seul géant technologique vers lequel Swimming Australia s’est tourné pour optimiser les performances de ses athlètes d’élite. L’équipe olympique en partenariat avec Amazon en 2019 pour utiliser l’apprentissage automatique. La collaboration a vu Swimming Australia déverser toutes ses données sur ses athlètes – et concurrents – dans un lac de données, qui a éclairé les stratégies de performance et d’entraînement pour les Jeux olympiques de 2020.

L’iPad a également été salué comme un outil utile pour les olympiens de Swimming Australia, bien que l’application Locker que l’équipe utilise pour analyser les séquences de course et d’entraînement ne soit disponible que pour les “entraîneurs et analystes de natation accrédités au niveau national”.