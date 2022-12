Apple Watch est raciste – procès

Le capteur d’oxygène sanguin de l’appareil devient moins précis à mesure que la peau de l’utilisateur est foncée, selon un plaignant américain

Apple a profité aux dépens des clients à la peau foncée en facturant une prime pour une Apple Watch qui incorporait sciemment une fonction de «capteur d’oxygène sanguin» défectueuse, un recours collectif déposé la semaine dernière à New York.

Le demandeur Alex Morales a acheté sa propre Apple Watch entre 2020 et 2021 après que Covid-19 ait fabriqué des oxymètres de pouls, qui utilisent la lumière infrarouge pour estimer la quantité d’oxygène dans le sang, un incontournable pour surveiller les signes vitaux à domicile. Selon le costume, il a supposé que la fonctionnalité fonctionnerait “sans égard au teint“, car Apple n’a divulgué aucun”préjugés et défauts” Sur l’étiquette.

Mais des études scientifiques ont montré que les oxymètres de pouls produisaient des mesures inexactes pour les patients au teint plus foncé, en raison de la mélanine de leur peau absorbant la lumière infrarouge de l’appareil comme s’il s’agissait de sang bien saturé. L’ignorance du public de cette disparité a sans doute contribué au nombre disproportionné de décès de Covid-19 chez les Noirs et les Hispaniques américains par rapport aux Blancs, car des niveaux d’oxygène dangereusement bas seraient passés inaperçus même dans un cadre médical.

Citant une étude similaire, le procès de New York a fait valoir que “représentations fausses et trompeuses” de la précision de son propre appareil met des vies en danger.

Morales a poursuivi en justice au nom d’un groupe de consommateurs de l’État de New York qui ont acheté l’appareil à 400 $ pendant la pandémie, accusant Apple d’avoir enfreint la loi générale sur les affaires de New York et les lois sur la fraude à la consommation de l’État en plus d’avoir enfreint sa garantie expresse et de se livrer à la fraude et à l’enrichissement sans cause. . La poursuite inclut également des clients en Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Utah et Wyoming en vertu des lois sur la fraude à la consommation de ces États.

Le capteur d’oxygène sanguin d’Apple a été trouvé à peu près équivalent à “qualité médicale» appareils dans une étude d’octobre, bien que la société insiste sur son site Web sur le fait que la fonction est «conçu uniquement à des fins générales de remise en forme et de bien-être,” plutôt que “usage médical, y compris l’autodiagnostic ou la consultation d’un médecin.”

Alors que la propre étude d’Apple de juin a révélé que les niveaux d’oxygène dans le sang ne différaient pas de manière significative entre les utilisateurs blancs et non blancs d’Apple Watch, son site Web mentionne que “des modifications permanentes ou temporaires de votre peau, comme certains tatouages, peuvent également avoir un impact sur les performances.”