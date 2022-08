Apple Watch Edition Series 7 épuisée aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et ailleurs

Apple a vendu l’Apple Watch Edition Series 7 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et ailleurs avant le lancement de la nouvelle Apple Watch «Pro» haut de gamme le mois prochain, qui devrait remplacer la gamme Edition par un Écran 7 % plus grand, boîtier plus durable et première refonte majeure de l’Apple Watch depuis le lancement de l’Apple Watch Series 4.

Tel que rapporté par MacRumeursl’Apple Store en ligne affiche la plupart des modèles Apple Watch Edition Series 7 comme “Actuellement indisponible”, à l’exception de certains modèles de 45 mm.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple interrompra la série Apple Watch Edition avec le lancement de la nouvelle Apple Watch Series 8 et du modèle «Pro» haut de gamme de cette année.

