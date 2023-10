Apple Watch d’origine obsolète, y compris Apple Watch Edition en or massif à 17 000 $

Apple a ajouté l’Apple Watch d’origine à sa liste de produits obsolètes, y compris l’Apple Watch Edition en or massif à 17 000 $, mettant ainsi fin au support matériel, y compris les réparations et les services de remplacement pour les appareils portables après avoir mis fin aux mises à jour logicielles avec watchOS 4.3.2 en 2018.

Comme le rapporte MacRumeursApple a récemment envoyé une note aux employés informant le personnel de ses magasins de détail qu’à partir du 30 septembre, les montres de la « Série 0 » atteindraient la fin de leur cycle de vie, les pièces de rechange et les réparations étant entièrement terminées dans les Apple Stores et chez les fournisseurs de services agréés Apple. .

L’Apple Watch originale, introduite pour la première fois par Apple le 24 avril 2015, était disponible en trois modèles différents : Apple Watch Sport : ce modèle comportait un boîtier en aluminium, Apple Watch : l’Apple Watch standard avec un boîtier en acier inoxydable et l’Apple Watch. Watch Edition : la version haut de gamme de l’Apple Watch, dotée d’un boîtier en or 18 carats ou en or rose.

Parmi les célébrités qui ont été aperçues portant l’Apple Watch Edition lors du lancement figurent Beyoncé, Pharrell Williams, Drake, Katy Perry et Kanye West.