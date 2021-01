Apple a officiellement dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d’Apple Watch avec un abonnement Fitness Plus qui vise à rendre les entraînements de marche plus mémorables et plus intéressants. La fonctionnalité « Time to Walk » qui était en préparation depuis un certain temps, apporte essentiellement une expérience de type podcast directement via la smartwatch et l’iPhone d’Apple synchronisé. Apple affirme que cette fonctionnalité encouragerait les utilisateurs à marcher plus souvent avec une expérience audio immersive. The Time to Walk propose des clips audio et des photos inspirants de personnalités remarquables dans différents espaces tels que le sport, la musique, etc.

La société de technologie basée à Cupertino ajoute que les épisodes Time to Walk apparaîtront directement dans l’application Workout sur le modèle Apple Watch. Chaque épisode dure environ 40 minutes et de nouveaux épisodes apparaîtront tous les lundis jusqu’à fin avril. Notamment, les épisodes précédents seront toujours accessibles aux utilisateurs de Watch. Une fois activé, un entraînement «Marche» commence automatiquement et les utilisateurs peuvent aller à n’importe quel rythme en fonction de leur niveau de forme physique. Les utilisateurs peuvent également définir des rappels de marche avec la fonction Time to Stand existante de l’Apple Watch.

Apple, tout en expliquant la fonction de remise en forme, déclare: « Avec Time to Walk, nous proposons un contenu original hebdomadaire à Apple Watch dans Fitness Plus, qui comprend certains des invités les plus divers, les plus fascinants et les plus célèbres, offrant inspiration et divertissement pour aider nos utilisateurs à continuer de bouger. grâce au pouvoir de la marche. » Les utilisateurs peuvent utiliser la nouvelle fonctionnalité de remise en forme avec les AirPods ou tout casque compatible Bluetooth. Lorsque vous êtes prêt à commencer une promenade, ouvrez l’application Workout sur votre Apple Watch et activez l’option disponible sous la petite icône près du coin supérieur droit qui contient toutes les sessions actives.

Le temps de marcher sur Apple Watch est lancé aujourd’hui avec quatre épisodes de la star de la musique country Dolly Parton, du joueur de la NBA Draymond Green, du musicien Shawn Mendes et du lauréat d’un Emmy Award Uzo Aduba. Malheureusement, il semble que les utilisateurs d’Apple Watch en Inde ne puissent pas encore profiter de cette fonctionnalité, car l’abonnement Fitness Plus reste indisponible dans le pays. L’Apple Fitness Plus est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.