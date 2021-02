Au-dessus d’Avalon a publié une analyse complète de l’Apple Watch citant 100 millions d’unités expédiées dans le monde, bien que seulement 10% des utilisateurs actifs d’iPhone, soit environ 1 milliard, utilisent l’appareil.

Ce n’est toujours pas mal étant donné que la première Apple Watch a été lancée en 2015 et qu’elle est restée parmi les produits les plus chers de sa catégorie depuis. Plus 2020 a été une année particulièrement bonne pour Apple Watch car la société a pu expédier 30 millions d’unités, soit plus que 2015, 2016 et 2017 réunis.

Le marché américain adopte rapidement le mode de vie intelligent et portable, environ 35% des utilisateurs d’iPhone couplant leurs iPhones à une Apple Watch. À l’échelle mondiale, il a beaucoup plus de place pour se développer et il ne se classe qu’en quatrième position sur la liste des meilleurs vendeurs d’Apple derrière l’iPhone, l’iPad et le Mac, mais ce dernier sera très probablement déplacé en 2022, selon les estimations des analystes.

