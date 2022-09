Apple Watch alerte une femme d’un “environnement bruyant” autour d’elle, voici ce que c’était réellement

L’avancée technologique d’Apple est si sans précédent qu’elle est devenue l’un des produits les plus fiables consommés par des millions de personnes à travers le monde. Récemment, l’un des consommateurs qui possède une montre Apple a été étonné par sa technologie de pointe pour une notification push qu’elle a reçue et qui comportait un signe d’avertissement pour « environnement bruyant ». Mais ce qui a rendu l’événement hilarant, c’est qu’elle était assise à côté d’un nouveau-né lorsqu’elle a été alertée par le produit. Il semble que la montre Apple a détecté le piercing du bébé comme un avertissement et a transmis l’information au propriétaire de la montre.

La consommatrice était tellement perplexe face à la notification qu’elle a capturé le moment et l’a partagé en ligne via Twitter. Sur la photo, la consommatrice exhibe sa montre Apple qui affiche la notification, tandis qu’un nouveau-né peut être vu en train de pleurer sur un arrière-plan flou. Tout en partageant la photo, l’utilisateur de Twitter a déclaré : “Merci pour la notification push, Siri – c’est exactement ce dont j’avais besoin à ce moment-là.” Dans un tweet ultérieur, elle a en outre énuméré d’autres événements normaux qui sont perçus comme une menace par sa montre Apple, “Des choses qui sont à 90 dB : tondeuses à gazon, mixeurs, outils électriques, Hugo quand il se réveille d’une sieste et réalise soudainement qu’il a tellement faim .”

La notification sur la montre a alerté l’utilisateur que si son bébé continue de pleurer pendant 30 minutes, il y a un léger risque qu’il souffre d’une perte auditive temporaire. “Environnement bruyant – Le niveau sonore a atteint 90 décibels. Environ 30 minutes à ce niveau peuvent entraîner une perte auditive temporaire », lisez la notification contextuelle. Jetez un oeil à la photo virale ci-dessous:

Merci pour la notification push, Siri – c’est exactement ce dont j’avais besoin à ce moment-là 🫠 pic.twitter.com/UJeu74kUpK – Kelsey Farish (@KelseyFarish) 18 septembre 2022

Un barrage d’utilisateurs qui ont rencontré des incidents similaires ont répondu au message de l’utilisateur de Twitter. Un internaute a partagé que lui et sa femme utiliseraient des bouchons d’oreilles jetables lorsque leur bébé aurait un mois. L’un des produits a détecté que l’exposition sûre aux pleurs de leur bébé n’était que de 1,5 minute par jour. “Ma femme et moi avions l’habitude de garder des bouchons d’oreilles jetables dans nos poches lorsque notre petit avait un mois ou deux et dans sa phase de pleurs intenses. Selon le NIOSH, le temps d’exposition sans danger à ce niveau est d’environ 1,5 minute par jour », a partagé l’utilisateur.

Ma femme et moi avions l’habitude de garder des bouchons d’oreille jetables dans nos poches lorsque notre petit avait un mois ou deux et dans sa phase de pleurs intenses. Selon le NIOSH, le temps d’exposition sans danger à ce niveau est d’environ 1,5 minute par jour. pic.twitter.com/lCBKlV2upj – Andrew Zonenberg (@azonenberg) 19 septembre 2022

Un autre a écrit: “Cela m’étonne que les bébés ne s’endommagent pas leurs propres oreilles en faisant cela”

Ça m’étonne que les bébés ne s’abîment pas les oreilles en faisant ça —taylor (@taylorthetator) 20 septembre 2022

Un autre a commenté: «Nous avons des jumelles, et l’une d’elles a un cri si perçant que je jure qu’il pourrait briser du verre. Solidarité.”

Nous avons des jumelles, et l’une d’elles a un cri si perçant que je jure qu’il pourrait briser du verre. Solidarité. —Aaron Hoyland (@aaronhoyland) 19 septembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a révélé que son appareil continuait à lui envoyer des avertissements de stress lorsqu’il parlait de son diagnostic de cancer : « Je parlais à un médecin d’un diagnostic de cancer, et mon appareil continuait à m’avertir que j’étais stressé. Oui je sais. Merci.”

Je parlais à un médecin d’un diagnostic de cancer, et mon appareil continuait de fonctionner et m’avertissait que j’étais stressé. Oui je sais. MERCI. – MizInformé (@EasySeaAlgae) 19 septembre 2022

Le tweet viral a recueilli plus de 188,2 mille likes sur le site de micro-blogging. L’utilisateur qui a partagé le message est identifié comme étant Kelsey Farish, avocate spécialisée dans les médias, la technologie et la propriété intellectuelle.

