Apple Watch 9 et Watch Ultra 2 annoncées avec des écrans plus lumineux, Double Tap et de nouveaux chipsets

Apple Watch série 9

La montre la plus populaire au monde s’est encore améliorée. L’Apple Watch Series 9 apporte un nouveau système S9 en package (SiP) avec 60 % de transistors en plus que la puce sortante de la série S8. Il dispose d’un GPU 30 % plus rapide et d’un nouveau NPU à 4 cœurs. Cela accélérera évidemment le système d’exploitation avec des animations plus rapides et offrirait une autonomie de 18 heures.

Mais ce n’est pas tout : le S9 SiP permet de traiter les requêtes Siri sur l’appareil, ce qui signifie des résultats beaucoup plus rapides car elles ne vont pas vers le cloud et inversement. Apple promet également une dictée vocale 25 % plus précise. Siri peut également désormais accéder à vos données de santé, ce qui facilite plus que jamais la vérification de vos indicateurs clés.

Double Tap est sans doute la nouvelle fonctionnalité phare de la série 9. Il s’agit d’un nouveau geste de pincement utilisant votre pouce et votre index, similaire à la façon dont vous utilisez le Apple Vision Pro casque. Il fonctionne en détectant les changements dans votre flux sanguin et les mouvements de votre poignet via les capteurs de l’accéléromètre et du gyroscope. Double Tap vous permet de lire/mettre en pause la musique, de répéter les alarmes, de faire défiler les widgets, de prendre ou de raccrocher des appels.





L’Apple Watch Series 9 est disponible dans les mêmes tailles de 41 mm et 45 mm avec des finitions Bluetooth et cellulaires. L’écran peut désormais augmenter notre luminosité maximale jusqu’à 2 000 nits et également jusqu’à 1 nit lorsque vous ne voulez pas vous aveugler tard dans la nuit.

La Watch 9 reçoit également une nouvelle puce UWB qui améliore le suivi de localisation. Vous pouvez toujours localiser et envoyer une requête ping à votre iPhone couplé avec une précision encore meilleure. Vous bénéficiez également d’une intégration améliorée avec les haut-parleurs HomePod.

La Watch S9 démarre WatchOS 10 et est disponible dans des boîtiers en aluminium et en acier inoxydable. Les options de couleurs incluent starlight, minuit, argent, (PRODUCT)RED et rose pour le modèle en aluminium. La version en acier inoxydable comprend les options Argent, Or et Graphite.

Apple a également annoncé un nouveau bracelet de montre en matériau FineWoven qui présente une empreinte carbone inférieure à celle du cuir. La série Watch 9 est également totalement neutre en carbone. Apple égalera également votre facture d’électricité en investissant dans des sources d’énergie renouvelables partout dans le monde.

L’Apple Watch Series 9 commence à 399 $ avec des précommandes plus tard dans la journée tandis que les ventes ouvertes débuteront le 22 septembre dans la première vague de pays.

Apple Watch Ultra2

L’Apple Watch Ultra 2 bénéficie des mêmes nouvelles commandes gestuelles Apple S9 SiP et Double Tap ainsi que de la nouvelle puce UWB pour un suivi de localisation amélioré. C’est toujours une tour de montre avec son boîtier de 49 mm et son écran OLED LTPO de 1,92 pouces qui atteint désormais une luminosité maximale de 3 000 nits.

La durée de vie de la batterie est estimée à 36 heures, tout comme son prédécesseur, mais elle peut désormais s’étendre jusqu’à 72 heures en mode basse consommation. Watch Ultra 2 dispose d’un cadran de montre Modular Ultra qui fournit aux utilisateurs le plus grand nombre d’informations en utilisant le bord extérieur de l’écran. Le mode nuit peut désormais utiliser le capteur de lumière ambiante pour s’activer automatiquement.

WatchOS 10 couvre le logiciel et vous pouvez désormais vous connecter à des périphériques de cyclisme tels que des pédales de capteur de puissance via Bluetooth pour des résultats précis.

Apple Watch 2 arrive à 799 $ avec des précommandes à partir d’aujourd’hui. Les ventes ouvertes débuteront le 22 septembre. Apple a également ajouté de nouvelles couleurs de bracelet pour l’Alpine Loop (bleu, indigo, olive), le Trail Loop (orange/beige, vert/gris, bleu/noir) et l’Ocean Band (bleu, orange).