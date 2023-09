Apple Watch 9 et Watch Ultra 2 : à quoi s’attendre

La série Apple Watch s’est progressivement élargie en termes de fonctionnalités et de versions chaque année et nous aurons la dernière génération de Watch 9 lors de l’événement Apple d’aujourd’hui. Nous attendons également une actualisation du modèle Watch Ultra, mais les deux nouveaux modèles seront très probablement des mises à jour itératives plutôt que des développements révolutionnaires. Nous avons résumé les points clés ci-dessous.

Jeu de puces S9

Comme ses chipsets iPhone de la série A, Apple met à jour la série Apple Watch avec de nouveaux chipsets de la série S à chaque génération. La puce de la série S9 est prête à rouler avec la Watch 9 et elle est présentée comme la plus grande mise à niveau depuis la puce S6 équipant la Watch Series 6 à partir de 2020.

Sur la base de rapports antérieurs, le chipset S9 sera basé sur le SoC A15 5 nm d’Apple trouvé dans la série iPhone 13. La nouvelle puce apportera un gain de performances considérable par rapport à la puce S8 basée sur le SoC A13 avec des améliorations notables en termes d’efficacité par rapport à ses prédécesseurs.

Puce U2 Ultra Large Bande

La Watch 9 Series et la nouvelle Watch Ultra devraient également bénéficier de la nouvelle puce U2 Ultra Wideband (UWB), censée offrir une précision de localisation supérieure. La puce U2 UWB sera également intégrée à la série iPhone 15 et au casque Vision Pro.

Nouveau capteur de fréquence cardiaque optique

Apple Watch est un tracker de santé de premier ordre et Apple devrait proposer un capteur de fréquence cardiaque optique mis à jour qui devrait fournir des résultats plus précis. La Watch Series 8 et la Watch Ultra de première génération utilisaient le capteur optique HR de troisième génération d’Apple tandis que la nouvelle série 9 et Ultra 2 seraient lancés avec la version mise à jour de quatrième génération.

Briquet Watch Ultra avec pièces imprimées en 3D

L’Apple Watch Ultra de première génération est la montre intelligente la plus grande (boîtier de 49 mm) et la plus lourde (61,3 grammes) de Cupertino à ce jour et des rumeurs suggèrent qu’Apple proposera une réduction de poids avec le nouveau modèle. Bien que nous n’obtenions pas de valeurs spécifiques, les rapports suggèrent que le boîtier plus léger sera une caractéristique clé de la prochaine Watch Ultra.

Nous avons également entendu parler d’Apple utilisant des pièces imprimées en 3D, ce qui devrait contribuer à réduire le poids. Certains rapports suggèrent également que la série de montres en acier inoxydable 9 pourrait comporter des boîtiers imprimés en 3D.

Nouvelles couleurs et bandes

Comme pour la plupart des versions d’Apple Watch, nous devrions voir de nouvelles couleurs pour les montres de la série 9. L’une des nouvelles options selon les rumeurs est une option rose pour la version Watch 9 en aluminium. Watch Ultra 2 serait désormais disponible dans une couleur noire élégante aux côtés des options argentées. Quant aux bracelets de montre, les rumeurs suggèrent de nouvelles options de boucles tissées et magnétiques.