Apple Watch 8 offre la pression artérielle, la glycémie et les niveaux d’alcool

Dans son dernier rapport, le Le télégraphe a déclaré que l’Apple Watch 8 est sur le point de bénéficier d’une mise à niveau matérielle importante. Il pourra probablement mesurer votre taux de glucose et d’alcool ainsi que votre tension artérielle.

La publication a trouvé des preuves solides auprès de la SEC (US Securities and Exchange Commission) qu’Apple utilise Rockley Photonics comme principal fournisseur de capteurs de suivi de la santé. Et le PDG de ladite société a parlé de ces capteurs dans le passé, indiquant que des produits prêts à la consommation commenceront à apparaître en 2022.

Ceci, à son tour, coïncide avec la sortie de l’Apple Watch Series 8, il n’est donc pas exagéré de voir la 8e génération mesurer la glycémie, la pression artérielle et les niveaux d’alcool. Cependant, cela ne signifie pas que les trois capteurs arriveront sur la montre d’Apple, mais cela semble tout à fait possible pour le moment.

