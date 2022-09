Apple Watch 8 Hands-On : premières impressions de tous ces nouveaux capteurs

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a annoncé l’Apple Watch Series 8 lors de la événement produit annuel d’automne mercredi. La GPS la version commence à 399 $ (419 £, 629 AU $), tandis que la version cellulaire commence à 499 $. Il sera disponible le 16 septembre avec les précommandes commencent immédiatement. Apple a également annoncé le robuste Apple Watch Ultraqui commence à 799 $et une nouvelle version du plus abordable Apple Watch SEà partir de 249 $ et en précommande maintenant. Voici tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement du 7 septembre.

Le changement le plus important est l’ajout d’un capteur de température, marquant la première fois qu’Apple ajoute un nouveau capteur de santé à sa smartwatch depuis l’arrivée de la série 6 avec des mesures de saturation en oxygène dans le sang en 2020. Le nouveau lot d’Apple Watch, qui comprend la série 8 ainsi que les nouveaux modèles SE et Ultra, sont également les premiers à inclure la détection d’accident de voiture, soulignant davantage l’accent mis par Apple sur le bien-être et la sécurité. L’Apple Watch Ultra est une nouvelle version extérieure de l’Apple Watch destinée aux athlètes, tandis que la SE est une version actualisée de la smartwatch moins chère d’Apple.

Détection de température et détection d’accident de voiture

Le capteur de température de l’Apple Watch Series 8 est la plus grande mise à niveau de la montre de cette année. Il y a en fait deux capteurs, un sous l’écran et un autre à l’arrière, plus près de la peau. Cela devrait améliorer la précision en aidant la montre à distinguer la température de votre poignet des autres facteurs affectant la température de votre environnement. La montre mesure la température de votre poignet pendant la nuit toutes les cinq secondes et la suit dans l’application Apple Health.

Comme il s’agit d’une lecture passive qui se produit du jour au lendemain, je n’ai pas pu l’essayer dans la salle de démonstration d’Apple. Mais j’ai pu voir comment ces informations seront présentées dans l’application Santé. L’application affichera les changements de votre température de référence dans un graphique au sein de l’application, ainsi que le contexte de la signification des données. La société affirme que des changements dans votre température de base pourraient être le signe d’un exercice physique, d’un décalage horaire ou d’une maladie. Il existe également une nouvelle vignette de température du poignet dans la section récapitulative de l’application Santé où vous pouvez exploiter ces données.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Apple positionne le capteur de température comme étant le plus utile pour suivre la santé des femmes. Les capteurs de température permettent à la série 8 de fournir des estimations d’ovulation rétrospectives et des prévisions de période améliorées.

L’Apple Watch reçoit également une nouvelle fonctionnalité de sécurité cette année : la détection d’accident de voiture. Si la montre détecte un accident, elle avertira les services d’urgence et les contacts d’urgence du porteur si le porteur n’a pas répondu pendant 10 secondes. Ceci n’est disponible que dans les nouveaux modèles SE et Apple Watch Ultra de la série 8, car il utilise le gyroscope et l’accéléromètre améliorés.

Mode basse consommation

Lisa Eadicicco / Crumpe



Un autre ajout notable est le mode basse consommation de l’Apple Watch, qui, selon Apple, devrait prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 36 heures pour la série 8. Le nouveau mode basse consommation désactive des fonctionnalités telles que l’affichage permanent et la détection automatique de l’entraînement pour préserver la fonctionnalité tout en prolonger la durée de vie de la batterie. Bien qu’Apple vienne d’annoncer la fonctionnalité aujourd’hui, elle sera également disponible pour la série 4 et les versions supérieures. Sinon, l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch est généralement la même à 18 heures.

Le design global de l’Apple Watch semble globalement inchangé cette année. La taille et la forme générale de la série 8 restent les mêmes, et elle sera disponible en minuit, starlight, argent et Product Red avec un boîtier en aluminium. La version en acier inoxydable, que j’ai pu essayer pendant mon séjour, sera disponible en argent, graphite et or.

Lisa Eadicicco / Crumpe



La plupart des changements les plus importants de l’Apple Watch Series 8, comme la détection de température et le mode basse consommation, sont des changements sous le capot plutôt que des mises à niveau cosmétiques. Nous devrons passer plus de temps avec la série 8 pour savoir à quel point ces ajouts ont un impact réel sur l’expérience globale. Mais sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent, la série 8 semble être une autre étape vers l’Apple Watch devenant un appareil de bien-être encore plus complet.

Apple est leader mondial montre intelligente marché avec 29,3% des expéditions au deuxième trimestre 2022, selon Recherche de contrepoint. Samsung suit à la deuxième place avec 9,2 % des expéditions mondiales de smartwatch au cours de la même période. Pourtant, Apple fait face à une concurrence accrue. Même si Samsung est loin derrière Apple en termes de livraisons, Samsung a enregistré une croissance de 40 % d’une année sur l’autre, contre 8 % pour Apple, selon les données de Counterpoint.

En août, Samsung a lancé la Galaxy Watch 5 et Galaxy Montre 5 Pro. Pendant ce temps, Google devrait lancer sa première smartwatch, la Montre Pixel, cet automne. Google n’a pas encore révélé beaucoup de détails, mais il semble positionner la Pixel Watch comme une smartwatch premium similaire à l’Apple Watch.

Bien que le iPhone est la plus grande source de revenus d’Apple, des produits comme l’Apple Watch sont une partie importante de l’activité de l’entreprise. La division des vêtements, de la maison et des accessoires, qui comprend des produits tels que l’Apple Watch et les AirPods, est la troisième activité de l’entreprise après l’iPhone et les services numériques. Apple a déclaré dans un appel aux résultats trimestriels en avril que son activité de vêtements vestimentaires a désormais la taille d’une entreprise du Fortune 100.

