Apple « voit beaucoup de potentiel » dans le métaverse, déclare Tim Cook, taquinant « beaucoup d’investissements dans des choses qui ne sont pas sur le marché »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a répondu jeudi aux questions des analystes après le fabricant d’iPhone a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal de 2022dépassant les attentes de Wall Street en enregistrant un chiffre d’affaires record de 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre.

Interrogé par l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, sur le métaverse lors de l’appel de questions-réponses en direct après la révélation des résultats fiscaux, Cook a noté à quel point le métaverse est un domaine dans lequel Apple voit « beaucoup de potentiel », notant que la société « investit en conséquence ». ”

Selon des rumeurs, Apple développerait depuis des années un nouveau casque AR / VR, qui jusqu’à récemment devait être annoncé plus tard cette année. On dit que le nouveau casque Apple mélange la réalité augmentée et la réalité virtuelle, le jeu devant être l’un des principaux domaines sur lesquels Apple se concentre avec son nouvel appareil.

Lors de l’appel aux investisseurs, Katy Huberty a demandé : « Comment envisagez-vous l’opportunité du métaverse et le rôle d’Apple sur ce marché ? » Cook a répondu : « C’est une grande question. Nous sommes une entreprise dans le domaine de l’innovation. Nous explorons constamment les technologies nouvelles et émergentes et ce domaine nous intéresse beaucoup. Nous avons 14 000 applications ARKit sur l’App Store, des expériences AR incroyables pour des millions de personnes aujourd’hui. Nous voyons beaucoup de potentiel dans cet espace et investissons en conséquence.

Interrogé plus tard dans l’appel sur les dépenses d’Apple en recherche et développement pour les évolutions des produits existants par rapport aux nouvelles offres, Cook a répondu dans le cadre de sa réponse : « Il y a des domaines qui ont plus que piqué notre intérêt et vous pouvez dire au fil du temps que nous avons augmenté nos dépenses en R&D encore plus qu’auparavant. Il y a pas mal d’investissements dans des choses qui ne sont pas sur le marché à ce stade, comme il y en a toujours.

L’année dernière, nous avons vu The Information publie un croquis soi-disant du casque à venir, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme « ayant une connaissance directe » du développementrapportant que l’appareil offrira une « visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables ».

Créateur de concepts Ian Zelbo publié plus tard des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.

Image: Ian Zelbo