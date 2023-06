Apple visionOS s’appelait ‘xrOS’ avant le changement de dernière minute, le discours d’ouverture de la WWDC23 et les sessions de développement le confirment

Avant qu’Apple n’annonce lundi son casque de réalité mixte dont la rumeur faisait rage depuis longtemps, il a été largement rapporté que le système d’exploitation sur lequel il fonctionnerait s’appellerait « xrOS », cependant, lors de son dévoilement, Apple a annoncé que l’appareil exécuterait un système appelé visionOS, un nom qui a apparemment été décidé à la dernière minute.

Mark Gurman de Bloomberg était l’une des voix les plus remarquables qui ont rapporté que le nouveau casque de réalité mixte d’Apple, Apple Vision Pro, exécuterait xrOS avant son lancement.avec le nom réel du système d’exploitation, visionOS, venant comme une surprise lors du dévoilement de l’appareil.

Cependant, le discours d’ouverture et les sessions de développement de la WWDC23 cette semaine ont apparemment confirmé que « xrOS » était en effet destiné à être le nom du nouveau système d’exploitation du casque, bien que pour une raison quelconque, le nom ait été changé à la dernière minute, avec des preuves de la l’existence de ‘xrOS’ mentionnée dans le discours principal de la WWDC23 et 45 fois en une seule session développeur WWDC.

xrOS reste le nom de développement interne et les références au nom sont présentes dans les documents WWDC. pic.twitter.com/mjtoBSg9Og —Mark Gurman (@markgurman) 5 juin 2023

Lors d’une session WWDC23, Apple a présenté le nouveau simulateur visionOS sur Xcode, montrant le nom « xrOS » sur scène, confirmant que la société utilisait le nom lors du développement du nouveau casque Apple Vision Pro.

En outre, un utilisateur sur Twitter sous le nom de M1 a partagé une vidéo de l’une des sessions de développement d’Apple, dans laquelle les présentateurs Apple prononcent le nom « xrOS » plus de 40 fois, confirmant en outre que « xrOS » était le nom donné au nouveau système d’exploitation du casque, Apple le changeant apparemment en visionOS à la à la dernière minute, après avoir enregistré son discours d’ouverture et son contenu pour les développeurs WWDC23.

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. Les développeurs pourront créer des applications spécifiquement pour visionOS, le fabricant d’iPhone devant fournir des kits de développement permettant aux programmeurs de créer, d’itérer et de tester de nouvelles applications.