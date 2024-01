Apple Vision Pro sera lancé avec 150 films 3D, films et séries immersifs, Disney+, Max et plus

“/>

Crédits images : Pomme

Apple a détaillé un nombre d’expériences de divertissement qui sera disponible au lancement avec son Apple Vision Pro de réalité mixte, qui sera mis en vente le 2 février. Au lancement, le casque proposera 150 films 3D, des films et séries immersifs, une fonctionnalité Travel Mode, des services de streaming comme Disney+ et Amazon. Prime Vidéo, et plus encore.

Le Vision Pro permettra aux utilisateurs de télécharger et de diffuser du contenu depuis Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok et MUBI. Les utilisateurs peuvent également regarder des vidéos en ligne et en streaming à l’aide de Safari et d’autres navigateurs.

Les utilisateurs pourront regarder « Avatar : The Way of Water », « Dune », « Spider-Man : Into the Spider-Verse » et « The Super Mario Bros ». et plus encore en 3D. Les utilisateurs peuvent accéder aux versions 3D des films éligibles sur l’application Apple TV, et les utilisateurs qui possèdent ou achètent des films avec une édition 3D pourront accéder à cette version sur Apple Vision Pro sans frais supplémentaires. Apple affirme que plusieurs applications de streaming, dont Disney+, proposeront des versions 3D de leurs nouveaux films populaires sur Vision Pro. D’autres titres, y compris ceux disponibles exclusivement pour les abonnés Disney+, seront annoncés ultérieurement.

Le casque sera également livré avec Apple Immersive Video, un nouveau format de divertissement proposant des enregistrements 3D 8K à 180 degrés capturés avec Spatial Audio. Apple propose une sélection organisée de films et de séries immersifs disponibles sur Vision Pro au lancement. Les films et séries immersifs incluent « Adventure », qui suit des athlètes pionniers alors qu’ils relèvent des défis, et « Wild Life », qui rapproche les spectateurs de créatures uniques. La collection comprend également « Prehistoric Planet Immersive » et « Alicia Keys : Rehearsal Room ».

Le Vision Pro sera lancé avec une fonctionnalité « Mode voyage » qui stabilisera les visuels pour une utilisation dans les avions, ainsi qu’une fonctionnalité « Utilisateurs invités » qui permettra aux utilisateurs de partager des applications et des expériences spécifiques avec d’autres.

« Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, dans un communiqué. communiqué de presse. « Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnels avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs et même atterrir sur la surface de la lune grâce aux environnements. Cela ne ressemble à rien de ce que les utilisateurs ont jamais vu auparavant et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience par eux-mêmes.

Le casque comprend des écrans micro-OLED ultra haute résolution avec un total de 23 millions de pixels avec une large gamme de couleurs, une plage dynamique élevée et Dolby Vision. Le Vision Pro est livré avec deux heures d’utilisation générale et jusqu’à 2,5 heures pour la lecture vidéo. Si vous souhaitez une utilisation toute la journée, la batterie externe du casque doit être connectée à l’alimentation avec un câble de chargement USB-C.

Les précommandes pour le casque à 3 500 $ ouvriront le 19 janvier à 5 heures du matin (heure du Pacifique). Au lancement, le nouveau Vision Pro App Store proposera « plus d’un million » d’applications iOS et iPadOS compatibles, ainsi que des expériences conçues spécifiquement pour le casque.