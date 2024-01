Apple Vision Pro proposera plus de 150 films 3D au lancement

La meilleure expérience de cinéma maison sur le marché ? Selon Apple, vous pourrez l’attacher à votre tête.

Apple a dévoilé plusieurs nouvelles expériences de divertissement qui seront disponibles sur Apple Vision Pro – son nouveau casque de réalité mixte coûteux – lors de sa commercialisation le 2 février. Le géant de la technologie vante visionOS, une plate-forme qui permet aux développeurs d’exploiter Vision Pro pour créer les expériences de visionnage au sein de leurs applications « encore plus immersives ». Le Vision Pro, qu’Apple développe depuis plus de sept ans, coûtera à partir de 3 499 $.

Au lancement, les utilisateurs d’Apple Vision Pro peuvent regarder plus de 150 films 3D, dont « Avatar : The Way of Water », « Dune », « Spider-Man : Into the Spider-Verse », « The Super Mario Bros. Movie ». “Avengers : Endgame”, “Star Wars : Le Réveil de la Force”, “Elemental” et “Encanto”. Les utilisateurs peuvent accéder aux versions 3D des films éligibles lorsqu’ils sont disponibles à la location ou à l’achat depuis l’application Apple TV, et les utilisateurs qui possèdent ou achètent des films avec une édition 3D pourront accéder à cette version sur Apple Vision Pro sans frais supplémentaires. Des titres supplémentaires, y compris ceux disponibles exclusivement pour les abonnés Disney+, seront annoncés ultérieurement.

Avec Disney+, les abonnés peuvent regarder des milliers d’émissions de télévision et de films à partir de quatre environnements virtuels emblématiques : le Disney+ Theatre, inspiré du théâtre historique El Capitan à Hollywood ; le Scare Floor de « Monsters Inc. » de Pixar ; La tour Marvel’s Avengers surplombant le centre-ville de Manhattan ; et le cockpit du landspeeder de Luke Skywalker, face à un coucher de soleil binaire sur la planète Tatooine de la galaxie Star Wars.

“Chez Disney, nous recherchons constamment de nouvelles façons de divertir, d’informer et d’inspirer en combinant une créativité exceptionnelle avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables”, a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger, dans un communiqué. « Apple Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu’ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans tout ce que Disney a à offrir. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Apple pour proposer de nouvelles expériences Disney extraordinaires aux gens du monde entier.

En plus de Disney+, les applications de streaming sur Vision Pro incluront celles pour ESPN+, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull. Télévision, Imax, TikTok et Mubi. Les utilisateurs peuvent également regarder des vidéos en ligne et en streaming à l’aide de Safari et d’autres navigateurs.

L’application Apple TV sur Vision Pro donnera accès à tous les originaux Apple TV+, y compris « Killers of the Flower Moon », « Still : A Michael J. Fox Movie » de Martin Scorsese et la nouvelle série limitée « Masters of the Air ». Les utilisateurs peuvent également accéder au MLS Season Pass, siège de la Major League Soccer, et bien plus encore à partir d’applications et de chaînes de streaming populaires. L’application Apple TV propose également l’environnement cinéma, permettant aux téléspectateurs de transformer n’importe quel espace en cinéma personnel. Les utilisateurs peuvent même choisir leur siège préféré depuis le sol ou le balcon, ainsi que dans la rangée avant, centrale ou arrière.

L’Apple Vision Pro offre plus de pixels qu’un téléviseur 4K pour chaque œil et dispose d’un système Spatial Audio. Le casque comprendra un ensemble de « paysages époustouflants » avec des environnements et de nouvelles expériences spatiales comme « Rencontre avec des dinosaures ». Il comprend également Apple Immersive Video, un format de divertissement propriétaire qui propose des enregistrements vidéo 3D 8K à 180 degrés capturés avec Spatial Audio.

Au lancement, les clients Vision Pro auront accès à des films et séries immersifs sur l’application Apple TV sans frais supplémentaires, notamment :

“Alicia Keys : Rehearsal Room”, offrant un aperçu du processus créatif de l’artiste lauréate d’un Grammy, avec une séance de répétition comprenant des interprétations de ses tubes “No One”, “If I Ain’t Got You” et “You Don’t Know”. Mon nom.” (Les utilisateurs peuvent également accéder à ces performances sous forme d’EP spécial exclusivement sur Apple Music lors de ses débuts.)

« Aventure » ​​suit des athlètes pionniers alors qu’ils relèvent des défis dans certains des endroits les plus sensationnels du monde. Dans le premier épisode, « Highlining », les téléspectateurs entrent dans les airs avec la highliner Faith Dickey alors qu’elle relève son plus grand défi à ce jour : une traversée à 3 000 pieds au-dessus des fjords norvégiens.

« Wild Life », une série sur la nature qui présente de près les animaux du monde entier. Le premier épisode amène les téléspectateurs dans le plus grand sanctuaire de rhinocéros au monde, où une ancienne capitaine de police a consacré sa vie à sauver, élever et réensauvager ces gentils géants.

« Planète préhistorique immersive » : la série documentaire Apple originale de Jon Favreau et des producteurs de « Planète Terre » a été remodelée comme un film immersif qui « transporte les spectateurs dans la vie quotidienne des dinosaures et suit les luttes et les triomphes de ces animaux majestueux au milieu des paysages spectaculaires », déclare Apple.

« Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. « Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnels avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans « Encounter Dinosaurs » et même atterrir sur la surface de la Lune à l’aide des environnements. »