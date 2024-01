Apple Vision Pro présenté comme « l’appareil de divertissement ultime » avec 150 films 3D au lancement

Le Vision Pro d’Apple est presque là, et la société a révélé comment elle souhaite que le casque devienne « l’appareil de divertissement ultime » avec plus de 150 films 3D disponibles au lancement.

L’Apple Vision Pro fait l’objet de beaucoup de battage médiatique, et la dernière annonce de la société de Cupertino vante le fait que la société proposera une nouvelle façon de vivre l’expérience du divertissement avec ce casque coûteux. Dans un communiqué de presse, Apple affirme que les utilisateurs de Vision Pro pourront non seulement visualiser le contenu traditionnel d’Apple TV+ et d’Apple Originals, mais également de nouvelles expériences spatiales.

L’article continue après la publicité

Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnels avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs et même atterrir sur la surface de la lune à l’aide des environnements. Cela ne ressemble à rien de ce que les utilisateurs ont jamais vu auparavant et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience par eux-mêmes. déclare Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing d’Apple.

L’article continue après la publicité

Bob Iger de Disney était également enthousiaste à l’idée, la société apportant son soutien à Apple dans le cadre d’un partenariat. Iger a déclaré : « Apple Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu’ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans tout ce que Disney a à offrir. »

Inscrivez-vous pour Dexerto gratuitement et recevez : Moins de publicités|Mode sombre|Offres sur les jeux, la télévision, les films et la technologie

L’article continue après la publicité

Apple a le matériel pour réussir

Pomme

Alors que des options telles que Quest 3 proposent des cinémas virtuels et des expériences spatiales depuis des années, Apple pourrait être la seule entreprise disposant de suffisamment de connexions pour le faire fonctionner, compte tenu de son partenariat étroit avec Disney et Apple TV. Mais le matériel impressionnant situé sous le casque renforce cela. Il prend en charge Dolby Atmos et l’audio sans perte, ainsi que des écrans Micro-OLED haute résolution.

L’article continue après la publicité

La puce « R1 » qui alimente Vision Pro peut également offrir des images toutes les 12 millisecondes, ce qui signifie que quel que soit le contenu affiché, vous pourrez le visualiser en douceur. Vous voudrez peut-être attacher une batterie, car l’appareil n’est livré qu’avec environ deux heures et demie d’autonomie. Vous voudrez peut-être également apporter votre propre clavier, car la société semble avoir rencontré des difficultés avec sa solution interne.